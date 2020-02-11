وافد في الكويت يحترف السرقة بأسلوب مثير

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، واحدا من محترفي سرقة السيارات والهواتف النقالة في مناطق مختلفة في البلاد من خلال تقمصه لشخصيتين مختلفتين للقيام بعمليات السرقة بطريقة مثيرة.

واللص المحترف هو وافد بنغالي الجنسية ومخالف لقانون الإقامة، وكان يلجأ إلى حيلة في عمليات السرقة المتعددة التي أقدم عليها من خلال تقمصه لشخصية عامل تنظيف سيارات في النهار، وشخصية رجل ثري في فترة المساء.

وروت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية تفاصيل القصة المثيرة، مبينة أنه ”تم ضبط السارق عقب ورود بلاغات عدة تفيد بسرقة سيارات سواء عن طريق الكسر أو سرقة السيارات كاملة عقب تركها مقابل المنازل في وضعية تشغيل، ليبادر رجال المباحث الجنائية بالتنكر بزي عمال التنظيف في الأماكن التي وقعت فيها السرقات“.

وأسفر تنكر رجال المباحث عن ضبط السارق بالجرم المشهود وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معه، إذ اعترف بسرقة 14 سيارة، وعشرات السيارات الأخرى عن طريق الكسر والاستيلاء على ما خف وزنه وغلا ثمنه من داخلها، إضافة إلى سرقة عدد غير محصور من الهواتف النقالة.

وقال السارق في اعترافاته، وفق ما نقلته الصحيفة المحلية، إنه ”كان يتظاهر بغسل السيارات ليراقب السيارات المتروكة لفترات طويلة والسيارات الحديثة التي يتم تركها بوضع التشغيل ثم يقوم بسرقتها أو سرقة محتوياتها الثمينة، ويقوم بتغيير لوحات السيارات بلوحات من سيارات أخرى مسروقة ثم يبيعها بأسعار بخسة“.

وأضاف السارق أنه ”كان يتوجه في المساء إلى محلات الهواتف النقالة مرتديا أزياء ثمينة وساعة مميزة ومستقلا إحدى السيارات المسروقة ليقوم بإيهام البائع أنه سيحضر ثمن الهاتف بعد الاتفاق معه على السعر من السيارة ثم يفر هاربا“.