محكمة مغربية تقضي بإعدام قاتل ”حنان بنت الملاح“

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الرباط في المغرب اليوم الإثنين، حكما بالإعدام ضد المدعو ”عبد الواحد“ ، بسبب قتله صديقته التي اشتهرت في المغرب باسم ”حنان بنت الملاح“.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بشكل واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجاني وهو يقوم بتعذيب ”حبيبته“ بوحشية، ما أدى إلى موتها.

وأسندت المحكمة للجاني تهم“ القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، لتنفيذ فعل يعد جناية، والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف، و جنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة“.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات بحق 8 متهمين في القضية، بينهم الشخص الذي كان قد قام بتصوير الفيديو الصادم، الذي أثار الرأي العام في المغرب.

وأُسندت لهم تهم ”المشاركة في القتل العمد، وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، وتسجيل صورة الضحية دون موافقتها بقصد التشهير بها“.

وكانت الضحية حنان التي لم يتجاوز عمرها 34 عاما، تظهر في الفيديو المروع في مكان مغلق وهي عارية وعلى جسدها آثار العنف، حيث يقوم المتهم بوضع زجاجات في أماكن حساسة من جسدها بطريقة وحشية، بحضور عدد من الأشخاص.

وبينما كانت الضحية تستنجد وتطلب من مصور الفيديو مساعدتها، كان هذا الأخير يرد عليها: ”طلبت منه كثيرا أن يتركك لكنه لا يريد“.

وانتشر الفيديو في شهر يوليو الماضي وجرى العثور على الجثة بتاريخ 8 يونيو الماضي على الضحية ملقاة في أحد أزقة المدينة العتيقة في الرباط، لكنها لفظت أنفاسها بتاريخ 11 يونيو جراء المضاعفات الخطيرة، التي تعرضت لها بعد واقعة الاغتصاب.