زوج يقتل زوجته ويطعن والديها في السعودية‎

أقدم زوج في مدينة الطائف في السعودية، يوم الإثنين، على قتل زوجته وطعن والديها في جريمة عنف أسري مروعة لا تزال مجهولة الدوافع.

وقالت تقارير محلية إن الزوجة ذهبت لمنزل عائلتها بعد خلافات مع زوجها الذي لحق بها هناك، ووجه لها عدة طعنات ليرديها قتيلةً على الفور.

وحاول والدا الزوجة فيما يبدو الدفاع عن ابنتهما ليتلقيا عدة طعنات بدورهما، ويتم نقلهما لأحد مستشفيات المدينة.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية: إن حالة والد الزوجة أخطر من والدتها، بعد أن نال الرجل القسم الأكبر من الطعنات.

وتوجه القاتل بعد ارتكابه جريمته لأحد مراكز الشرطة داخل مدينة الطائف وسلم نفسه، ليتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

ولم تتضح بعد جنسية الزوجين، لكن جرائم وحوادث العنف الأسري تثير ردود فعل غاضبة بين السعوديين، الذين يطالب كثير منهم بسن مزيد من التشريعات والعقوبات التي تحمي الزوجات والأطفال من العنف على يد ذويهم.