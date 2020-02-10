انتحار مصري داخل المحكمة

في واقعة غريبة، أنهى مصري في منتصف العقد الخامس من العمر، حياته داخل مقر المحكمة بعد تناوله مادة سامة كانت بحوزته أثناء حضوره نظر قضية أقامها ضد زوجته.

بدأت الواقعة داخل مقر محكمة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بسقوط ”م. ع“ على الأرض؛ عقب تأجيل جلسة قضية أقامها ضد زوجته لنفي نسب أبنائه له لشكه في سلوك زوجته.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والكشف الصحي الأولي، تبين أن الزوج تناول مادة سامة كانت بحوزته فور سماع حكم القاضي بتأجيل نظر القضية لموعد لاحق.

ونقل رجال الأمن الزوج للمستشفى الحكومي اعتقادا بإصابته بغيبوبة، أو أزمة صحية مؤقتة، إلا أنه تبين وفاته بتناول مادة سامة فور الكشف الطبي عليه.