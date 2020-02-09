مغربي ينتحر بسم الفئران خلال توقيفه على ذمة التحقيق

لقي مغربي، اليوم الأحد، مصرعه، بعد إقدامه على الانتحار عن طريق تناوله سُمّا للفئران، وذلك خلال خضوعه للتحقيق.

وفارق المتهم الذي كان محبوسًا الحياة بمستشفى في مدينة السطات، فيما أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن، أن“الشرطة القضائية كانت قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية (على ذمة التحقيق)، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للبحث معه حول تورطه في قضية ضرب وجرح خطيرين بسبب سوء الجوار“.

واحتجز المتهم بهدف التحقيق معه للاشتباه بتورطه بقضية ضرب وجرح خطيرين بواسطة السلاح الأبيض.

لكنه صرح خلال فترة إيداعه، بتناوله قرص مبيد للفئران قبل توقيفه، الأمر الذي استدعى نقله على وجه السرعة للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية غير أنه فارق الحياة.

وفتحت السلطات الأمنية في مدينة السطات، تحقيقًا في الواقعة بإشراف النيابة العامة، حيث تم استدعاء الأشخاص الذين كانوا محبوسين معه، وأكد لهم تناوله القرص السام.

وجرى نقل الجثمان إلى مستودع الأموات ليخضع للتشريح والتأكد من أسباب الوفاة.