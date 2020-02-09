مقابل وعود بالشفاء.. حاخام كبير في إسرائيل يحتال على مرضى السرطان‎

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، الليلة الماضية، حاخاما كبيرا يدعى إليعزر برلاند، إضافة إلى زوجته و5 أفراد من المقربين منه.

وذكرت قناة ”مكان“ العبرية، أن الاعتقال جاء بعد وجود شبهة اختلاس أموال من مواطنين مقابل تلقي خدمات، مثل شفائهم ومنحهم البركة، إضافة إلى الهروب من دفع الضرائب.

وقالت القناة العبرية، إن هذا الحاخام تلقى أموالا باهظة من مصابة بمرض السرطان؛ بعد أن وعدها بأنه قادر على شفائها.

وخلال الاعتقال الذي جرى في حي ”مئة شعاريم“، وقعت مواجهة بين أتباعه والشرطة، وأصيب اثنان من أفرادها بجروح، بعد أن تعرضا لإلقاء الحجارة.

وطلبت الشرطة ممن تعرض إلى اعتداءات أو عمليات نصب من قبل برلاند وأتباعه، تقديم شكوى لديها.

يذكر أن أكثر من 200 شخص أدلوا بإفادتهم، بأن برلاند وأتباعه قاموا بطلب أموال طائلة مقابل منحهم الشفاء وتحصينهم من المرض.

وتبين من التحقيقات أن المشتبهين قاموا بإعطاء الضحايا حبوبا كأنها أدوية، إلا أنها في الحقيقة مجرد حلويات مثل ”المينتوس“.