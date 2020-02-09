أقدم سجين سعودي.. نجاح الوساطة القبلية تؤجل القصاص من هادي بن كدمة

نجحت جهود وساطة قبلية، في إقناع عائلة قتيل سعودي لقي حتفه قبل نحو 27 عاما، بتأجيل تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) في قاتل ابنهم؛ بعد أن بعث القاتل من داخل السجن برسالة مؤثرة أعقبها تدخل وجهاء وشيوخ قبائل؛ في مسعى للعفو الكامل عنه.

وتصدر اسم السجين هادي بن سعود بن كدمة آل الشريف الحبابي، أحاديث السعوديين، اليوم الأحد؛ بعد تداول مقطع فيديو له، يتحدث فيه من داخل السجن عن ظروف ارتكابه الجريمة قبل نحو ثلاثة عقود، ويطلب مساعدته في إقناع عائلة الضحية بالعفو عنه.

وقالت حسابات بموقع ”تويتر“، تمثل قبائل سعودية، إن عائلة الضحية وافقت على تأجيل تنفيذ الحكم لمدة أسبوع؛ ما فتح الباب واسعا أمام مواصلة جهود الوساطة لإقناعهم بالعفو الكامل عن القاتل، الذي أمضى 27 عاما في السجن.

وقال المشرفون على حساب ”ملتقى قبائل الحباب“ في موقع ”تويتر“، إن عائلة القتيل وافقت على تأجيل تنفيذ حكم القصاص الذي كان مقررا في الساعات القليلة القادمة، لمدة أسبوع واحد.

وأكد حساب ”منصات قحطان الإعلامية“، تأجيل تنفيذ حكم القصاص، وكتب المشرفون عليه: ”تم تأجيل موعد #القصاص لمدة أسبوع، هذي إن شاء الله بشارة خير للتنازل، يا الله يا كريم لين قلوبهم وخلص عبدك من كربته وهمه“.

???? عاجل :

تم تأجيل موعد #القصاص لمدة اسبوع ، هذي ان شاء الله بشارة خير للتنازل يالله ياكريم لين قلوبهم وخلص عبدك من كربته وهمه#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 — منصات قحطان الإعلامية قبائل قحطان (@qahtan_tribe) February 9, 2020

ونجحت الكثير من جهود وساطة مماثلة في الماضي، في إقناع عوائل الضحايا بالعفو عن قاتلي أبنائهم في بلد يحكم بالإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد، مع إمكانية عدم تنفيذ الحكم في حال قررت أسرة القتيل العفو مقابل دية مالية أو من دونها، لكن كثيرا من الجرائم انتهت بإعدام القتلة.

وناشد السجين السعودي في رسالته المؤثرة، كبار قادة البلاد بمن فيهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشيوخ القبائل وعلماء الدين، بالتدخل لإنقاذ حياته مع اقتراب موعد تنفيذ الحكم الذي يتم في ساحة عامة عادة وباستخدام السيف.

رسالة من السجين هادي الحبابي الله يفك عوقه بعد قليل حكم القصاص عليه دعواتكم الله يفرح عائلته بالتنازل عنه #ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 pic.twitter.com/0ukJs61byS — فهد القثامي (@fahadCanada2) February 9, 2020

وحث كثير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عائلة القتيل على العفو عن قاتل ابنها، فيما بدأت جهود الوساطة بتجمع عدد من المشايخ والوجهاء من عائلة القاتل ومعارفه، أمام منزل عائلة القتيل لطلب العفو عن القاتل.

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1

صور أصحاب الجاه ودعاة العفو تقشعر لها الأبدان وتذرف لها العيون؛ هي عادات واعراف قبلية يقصد منها الشفاعة في الدم وعتق الرقاب من أولياء الدم ونسأل الله قبولها قبول حسن.

ونأمل من جميع شبابنا أن يعتبرون ولا يجعلون أهلهم وربوعهم في هذا الموقف . pic.twitter.com/yRRljvLyWS — سعيد بن سعد آل فردان ✒ (@Saeedalfardan) February 9, 2020

ومن غير المعروف المصير الذي سيؤول إليه بن كدمة، لكن حملة تضامن واسعة معه في موقع ”تويتر“ تحت الوسم ”#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 ”، تستقطب الكثير من مواطنيه الذين يطالبون بانضمام المزيد من المسؤولين والوجهاء والدعاة لجهود الوساطة.

ادعو الله جل في علاه ان يلين قلب آل فرثان كما ألان الحديد في يد داود وان يبرّد نار غضبهم كما برّد النار حول سيدنا ابراهيم وأن يجمّلهم بالصبر كنا جمّل نبينا أيوب وأن يجعل يهبهم رحمة العفو كما وهبها لرسولنا محمد في حق قريش اللهم إنه عبدك إبن عبدك فأغثه#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 pic.twitter.com/5P3Nkl6dtR — محمد القحطاني ( أبو يارا ) (@qahtanii_m) February 9, 2020

وارتكب القاتل جريمته في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، بعدما وجه طعنات لأحد أبناء عمومته، ليرديه قتيلا رغم محاولته إسعافه فور وقوع الجريمة بحسب ما قال في رسالته التي روى فيها تفاصيل مؤثرة أخرى، بينها شعور القلق والخوف الذي يعيشه مع اقتراب موعد تنفيذ حكم القصاص.

ابن كدمة قضى 30 عام خلف القضبان

أسأل الله العظيم أن يفرج همه

وأن يعتق رقبته

وأن يلين قلوب أهل الدم لعتقه

قال تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) وقال سبحانه {فَمن عفَىٰ وأصلحْ فأجرهُ علَى الله}

وماعند الله خيرٌ وأبقى

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 pic.twitter.com/ArHYS1eIAA — ابوعبدالله௸ ( الزعيم العالمي ) (@maltamimi56) February 9, 2020

وأعدمت السعودية قبل نحو ثلاث سنوات أميرا شابا أدين بجريمة قتل بعد أن فشلت جهود الوساطة في إقناع ذوي القتيل بالعفو، فيما يشارك أمراء من الأسرة الحاكمة، سيما أمراء المناطق الـ 13، في كثير من جهود الوساطة في جرائم القتل.