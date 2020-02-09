 أقدم سجين سعودي.. نجاح الوساطة القبلية تؤجل القصاص من هادي بن كدمة – إرم نيوز‬‎

أقدم سجين سعودي.. نجاح الوساطة القبلية تؤجل القصاص من هادي بن كدمة

أقدم سجين سعودي.. نجاح الوساطة القبلية تؤجل القصاص من هادي بن كدمة

المصدر: الرياض - إرم نيوز

نجحت جهود وساطة قبلية، في إقناع عائلة قتيل سعودي لقي حتفه قبل نحو 27 عاما، بتأجيل تنفيذ حكم القصاص (الإعدام) في قاتل ابنهم؛ بعد أن بعث القاتل من داخل السجن برسالة مؤثرة أعقبها تدخل وجهاء وشيوخ قبائل؛ في مسعى للعفو الكامل عنه.

وتصدر اسم السجين هادي بن سعود بن كدمة آل الشريف الحبابي، أحاديث السعوديين، اليوم الأحد؛ بعد تداول مقطع فيديو له، يتحدث فيه من داخل السجن عن ظروف ارتكابه الجريمة قبل نحو ثلاثة عقود، ويطلب مساعدته في إقناع عائلة الضحية بالعفو عنه.

وقالت حسابات بموقع ”تويتر“، تمثل قبائل سعودية، إن عائلة الضحية وافقت على تأجيل تنفيذ الحكم لمدة أسبوع؛ ما فتح الباب واسعا أمام مواصلة جهود الوساطة لإقناعهم بالعفو الكامل عن القاتل، الذي أمضى 27 عاما في السجن.

وقال المشرفون على حساب ”ملتقى قبائل الحباب“ في موقع ”تويتر“، إن عائلة القتيل وافقت على تأجيل تنفيذ حكم القصاص الذي كان مقررا في الساعات القليلة القادمة، لمدة أسبوع واحد.

وأكد حساب ”منصات قحطان الإعلامية“، تأجيل تنفيذ حكم القصاص، وكتب المشرفون عليه: ”تم تأجيل موعد #القصاص لمدة أسبوع، هذي إن شاء الله بشارة خير للتنازل، يا الله يا كريم لين قلوبهم وخلص عبدك من  كربته وهمه“.

 ونجحت الكثير من جهود وساطة مماثلة في الماضي، في إقناع عوائل الضحايا بالعفو عن قاتلي أبنائهم في بلد يحكم بالإعدام على المدانين بجرائم القتل العمد، مع إمكانية عدم تنفيذ الحكم في حال قررت أسرة القتيل العفو مقابل دية مالية أو من دونها، لكن كثيرا من الجرائم انتهت بإعدام القتلة.

وناشد السجين السعودي في رسالته المؤثرة، كبار قادة البلاد بمن فيهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشيوخ القبائل وعلماء الدين، بالتدخل لإنقاذ حياته مع اقتراب موعد تنفيذ الحكم الذي يتم في ساحة عامة عادة وباستخدام السيف.

وحث كثير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عائلة القتيل على العفو عن قاتل ابنها، فيما بدأت جهود الوساطة بتجمع عدد من المشايخ والوجهاء من عائلة القاتل ومعارفه، أمام منزل عائلة القتيل لطلب العفو عن القاتل.

ومن غير المعروف المصير الذي سيؤول إليه بن كدمة، لكن حملة تضامن واسعة معه في موقع ”تويتر“ تحت الوسم ”#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 ”، تستقطب الكثير من مواطنيه الذين يطالبون بانضمام المزيد من المسؤولين والوجهاء والدعاة لجهود الوساطة.

وارتكب القاتل جريمته في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، بعدما وجه طعنات لأحد أبناء عمومته، ليرديه قتيلا رغم محاولته إسعافه فور وقوع الجريمة بحسب ما قال في رسالته التي روى فيها تفاصيل مؤثرة أخرى، بينها شعور القلق والخوف الذي يعيشه مع اقتراب موعد تنفيذ حكم القصاص.

وأعدمت السعودية قبل نحو ثلاث سنوات أميرا شابا أدين بجريمة قتل بعد أن فشلت جهود الوساطة في إقناع ذوي القتيل بالعفو، فيما يشارك أمراء من الأسرة الحاكمة، سيما أمراء المناطق الـ 13، في كثير من جهود الوساطة في جرائم القتل.

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