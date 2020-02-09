 رفض إخلاء سبيل متهمي ”ضيافة الداخلية“ في الكويت – إرم نيوز‬‎

رفض إخلاء سبيل متهمي ”ضيافة الداخلية“ في الكويت

رفض إخلاء سبيل متهمي ”ضيافة الداخلية“ في الكويت

المصدر: فريق التحرير

قررت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار متعب العارضي، رفض جميع طلبات إخلاء سبيل المتهمين المتورطين في قضية ”ضيافة الداخلية”.

‏وكانت المحكمة قد واجهت في سبتمبر/أيلول 2019، المتهمين بالشيكات والمستندات الصادرة في القضية، وقامت بفض الأحراز واطلاع هيئة دفاع المتهمين على تلك الاحراز عبر جهاز بروجكتر.

كما استمعت الى شهادة المحاسبين ومدققي الحسابات في وزارتي الداخلية والمالية في جلسات ماراثونية، وسبق لها أن قررت منع سفر كافة المتهمين لحين الفصل فى الدعوى، حيث وكلفت النيابة العامة بإشعار وزارتي الداخلية والمالية بشأن إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لديهما، لحين الفصل في موضوع الدعوى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الفساد
الكويت
تاغ
سرقة
محاكم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث