رفض إخلاء سبيل متهمي ”ضيافة الداخلية“ في الكويت

قررت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار متعب العارضي، رفض جميع طلبات إخلاء سبيل المتهمين المتورطين في قضية ”ضيافة الداخلية”.
وكانت المحكمة قد واجهت في سبتمبر/أيلول 2019، المتهمين بالشيكات والمستندات الصادرة في القضية، وقامت بفض الأحراز واطلاع هيئة دفاع المتهمين على تلك الاحراز عبر جهاز بروجكتر.
محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي ترفض جميع طلبات إخلاء سبيل المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية». pic.twitter.com/txP7ApMD5I
— المجلس (@Almajlliss) February 9, 2020
كما استمعت الى شهادة المحاسبين ومدققي الحسابات في وزارتي الداخلية والمالية في جلسات ماراثونية، وسبق لها أن قررت منع سفر كافة المتهمين لحين الفصل فى الدعوى، حيث وكلفت النيابة العامة بإشعار وزارتي الداخلية والمالية بشأن إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لديهما، لحين الفصل في موضوع الدعوى.