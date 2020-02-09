رفض إخلاء سبيل متهمي ”ضيافة الداخلية“ في الكويت

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قررت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار متعب العارضي، رفض جميع طلبات إخلاء سبيل المتهمين المتورطين في قضية ”ضيافة الداخلية”. ‏وكانت المحكمة قد واجهت في سبتمبر/أيلول 2019، المتهمين بالشيكات والمستندات الصادرة في القضية، وقامت بفض الأحراز واطلاع هيئة دفاع المتهمين على تلك الاحراز عبر جهاز بروجكتر. محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي ترفض جميع طلبات إخلاء…