أقدم سجين سعودي.. قبائل تناشد أهل الدم العفو عن هادي بن كدمة قبيل إعدامه (فيديو)

اجتمع عدد من القبائل أمام منزل عائلة سعودية من أجل مناشدة أهل الدم العفو عن أقدم سجين في المملكة العربية السعودية ويدعى هادي بن كدمة، قبل ساعات من تنفيذ القصاص بحقه.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الرجال وقد ألقوا أشمغتهم على الأرض ووضعوا رقابهم عليها في إشارة إلى طلب العفو عن السجين.

فيديو

30 عام خلف القضبان.. شاهد : عدد من القبائل تناشد أهل الدم بالعفو عن أقدم سجين بالمملكة هادي ابن كدمة بظهران الجنوب وساعات تفصله عن القصاص #ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 pic.twitter.com/ysAcu6F2Mi — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 8, 2020

ودشن ناشطون وسماً بعنوان ”#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1″ للتضامن مع القبائل وأقدم سجين في السعودية قبل تنفيذ حكم القصاص بحقه بعد إدانته بجريمة قتل أحد أبناء عمومته.

وطالب مغردون سعوديون من أهل المجني عليه بالعفو عن الجاني الذي مكث خلف أكثر من 30 عاما.

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 ثلاثين سنه مسجون وراح شبابه يكفيه ..اعتقوه لوجه الله ???????? pic.twitter.com/QWX7V2gobY — ۛ ּنۨــۄڕہ ּا̍ڶــڙهــڕٰا̍نۨــۑْۧ (@roo7kana21) February 9, 2020

وتصدر الوسم المذكور قائمة الترند السعودي بعدما أرسل السجين هادي الحبابي ”هادي بن كدمة“ رسالة من خلف القضبان قبيل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحقه يروي تفاصيل الجريمة التي اقترفها وراح ضحيتها أحد أبناء عمومته في محافظة ظهران الجنوب، مناشدا أهل الدم بالصفح عنه.

وناشد السجين هادي بن كدمة، الذي ظهر في مقطع من داخل السجن وهو يقدم موعظة للسجناء، العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان التوسط لدى أهل القتيل وطلب العفو منهم.

قال تعالى:(وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

لهذا وعد الله سبحانه وتعالى من ينزل نفسه ذلك المقام العالي بأن يكون أجره على الله قال تعالى:

(فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)

30 سنه سجين .

#ابن_كدمه_اقدم_سجين_ينخاكم1 pic.twitter.com/MLLsOr2yW3 — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) February 9, 2020

تفاصيل الجريمة

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل ما قالوا إنها رسالة السجين هادي ابن كدامة من خلف القبضان والتي أثارت تعاطفا واسعا مع طلبه العفو والصفح عنه من أهل الدم، كما روى فيها تفاصيل مؤثرة لما حدث بينه وبين المجني عليه وهو أحد أبناء عمومته.

وقال في هادي ابن كدامة رسالته: أعرفكم بنفسي انا اخوكم السجين :- هادي ابن سعود ابن كدمة آل الشريف الحبابي اناشدكم من احد عنابر السجن في محافظة ظهران الجنوب بالوقوف معي في مصيبتي اللتي قدر الله علي بها وهي انه في تاريخ 9/9/1413هـ حدث خلاف بيني وبين احد ابناء عمومتي بل ومن احبهم الى قلبي لكن الشيطان كان ثالثنا وادى ذلك الخلاف الى تبادل العديد من الطعنات حتى سقط ابن عمي وغرامي في نفس الوقت وعند سقوطه لم اتمالك نفسي وذهبت به الى اقرب مستوصف وكان في مركز الفيض التابعة لظهران الجنوب وكنت اعتقد انه باقي حي ولكن القدر كان اسبق”.

وأضاف: ”إخواني : لو كنت اعلم انه توفي من حينه كان انتحرت ورائه لكن الامل كان يحاسسني انه لا زال حياَ ومن ذلك التاريخ وانا في عنابر سجون منطقة عسير لكن هذه الايام لم يبقى سوا ايام قلايل على تنفيذ حكم القصاص فأنا اناشدكم بالله ان لا تألوا جهداً معي في التوسط لذوي القتيل وطلب العفو منهم فلو كان احدكم يناشدني والله لا افزع معه بكل ما استطيع وهذه هي الوقفه وعسى الله ان لا يحرمكم الاجر اناشد مولاي خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الامين وسمو سيدي وزير الداخليه وسمو سيدي امير منطقة عسير اناشد اصحاب الفضيلة والعلماء”.

وتابع: ”واناشد شيوخ قبيلة قحطان خاصه ومشايخ القبائل عامه اناشد كل انسان يحب فعل الخير تعلمون يا اخوان ان الوقت لدي محسوب وكل ما اسمع صوت اتوقع انهم يريدون الذهاب بي لساحة القصاص والله ان الايام عندي كالثواني وانا منكم وفيكم تكفون يا قحطان تكفون يا اهل الخير ان حصل عفو فهذا املي الكبير ان اراكم واحد واحد وان اقدم لكم الشكر والتقدير على وقفتكم معي وان حصل غير ذلك فاطلب منكم ان تسامحونني وان تدعون لي وكل من يعرف ابنائي ان لايبخل عليهم بشئ تكفون هذه رسالة استنجاد والله اعلم ان تكون رسالة وداع”.

واختتم رسالته “وانصحكم ان يتمالك الواحد نفسه وان يستعيذ من الشيطان فوالله ان الدنيا ما تسوى شئ ولا افضل من الحريه والستر وانصحكم ان يتغاضى الواحد منكم وان يتحمل بعض الامور واذا ابتلي ان ياخذ الامور بابسطها فوالله انني كم تمنيت انني المجني عليه بدلاً ان اكون جانياً خمسة عشر عاماً ولم اعلم عن المصير اخواني اعلم ان اغلب اهل الخير ومشايخ القبائل لا يرون هذا الموضوع لكن احملكم امانة ان من شاهد هذا الموضوع ان لا ينساني فوالله انني لن انسى وقوفكم بجانبي فانا قبل ان اكون ابن قبيلتكم وقبل ان اكون احد ابناء هذه القبيلة الشامخه ان اخوكم في الاسلام والوطنيه والله يحفظكم واسمحوا لي في الاطاله وارجو تثبيته واستودعكم الله”.