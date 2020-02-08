كشف غموض مقتل مسؤول بشركة خطوط جوية في مصر

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية غموض مقتل مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية داخل شقته، بالتجمع الأول في القاهرة، وذلك بعد العثور على جثته وبها طعنات قاتلة عدة.

وأظهرت التحقيقات الأمنية، أن رجلا كان يعمل بالحدائق المحيطة بسكن المجني عليه، وراء الحادث، حيث استغل وجود المجني عليه بمفرده وقام بالتعدي عليه وقتله وسرقة محتويات الشقة.

واعترف المتهم بسابقة ارتباطه بالمجني عليه بعلاقة صداقة، حيث إن المجني عليه سبق واستضاف المتهم في منزله أكثر من مرة، مبينا أنه ارتكب واقعة القتل بقصد سرقته، بعد أن تعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين).

وأضاف المتهم أنه قام بغسل السكين والاستعانة بخمسة أشخاص آخرين لنقل المسروقات من الشقة دون علمهم بحقيقة الواقعة، وتم ضبط باقي المتهمين وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في نقل المسروقات، لكنهم أنكروا علمهم بحقيقة الواقعة، كما تم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.