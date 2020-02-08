السعودية.. إغلاق مطعم صدرت منه أصوات موسيقى داخل منطقة سكنية بمكة (فيديو)

قررت السلطات السعودية إغلاق مطعم بإحدى المناطق السكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة، جراء صدور أصوات موسيقى منه، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق صدور أصوات صاخبة من داخله.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة لها على حسابها في ”تويتر“: ”“بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل .. شرطة المنطقة تغلق مطعما تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة“.
بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
.. شرطة المنطقة تغلق مطعماً تصدر منه
أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية
وإحالة مالكه للجهات المختصة.#إمارة_مكة pic.twitter.com/LJfdZqb8WY
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 7, 2020
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المطعم الذي تم إغلاقه وبداخله حفل موسيقي، وقد أثار المقطع وتعليق المصور تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن سعودي يشتكي من افتتاح "مرقص" ليلي بجوار سكنه في مدينة جدة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #حوادث #شقق_مفروشة #مرقص #كوفي_شوب #الأمر_بالمعروف #مسجد_المليون_حافظ #رقص #سعودي #سعوديات #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #video #trend
وبحسب ما أفاد نشطاء على موقع تويتر، فإن الجهات المختصة أغلقت المطعم الواقع تحديدا في منطقة جدة كون صاحبه لا يملك ترخيصا بإقامة الحفلات.