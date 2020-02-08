السعودية.. إغلاق مطعم صدرت منه أصوات موسيقى داخل منطقة سكنية بمكة (فيديو)

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قررت السلطات السعودية إغلاق مطعم بإحدى المناطق السكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة، جراء صدور أصوات موسيقى منه، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق صدور أصوات صاخبة من داخله. وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة لها على حسابها في ”تويتر“: ”“بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل .. شرطة المنطقة تغلق مطعما تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة…