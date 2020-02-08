 السعودية.. إغلاق مطعم صدرت منه أصوات موسيقى داخل منطقة سكنية بمكة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. إغلاق مطعم صدرت منه أصوات موسيقى داخل منطقة سكنية بمكة (فيديو)

السعودية.. إغلاق مطعم صدرت منه أصوات موسيقى داخل منطقة سكنية بمكة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قررت السلطات السعودية إغلاق مطعم بإحدى المناطق السكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة، جراء صدور أصوات موسيقى منه، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق صدور أصوات صاخبة من داخله.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة لها على حسابها في ”تويتر“: ”“بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل .. شرطة المنطقة تغلق مطعما تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة“.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المطعم الذي تم إغلاقه وبداخله حفل موسيقي، وقد أثار المقطع وتعليق المصور تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفاد نشطاء على موقع تويتر، فإن الجهات المختصة أغلقت المطعم الواقع تحديدا في منطقة جدة كون صاحبه لا يملك ترخيصا بإقامة الحفلات.

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