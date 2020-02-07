اعتقال عارضة أزياء ضُبط بحوزتها شحنة أسلحة ومخدرات (صور)

ألقت السلطات الصربية القبض على عارضة أزياء ثلاثينية، بعد ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة النارية والمخدرات بحوزتها.

وتم اعتقال العارضة الصربية ماريانا ميرانيس (31 عاما) عند إشارة مرور، لحيازتها وتهريبها كمية من الأسلحة وشحنة مخدرات، مكونة من 5 أسلحة نارية وعبوتين ضخمتين من الهيروين، بالإضافة إلى 20 كلغم من القنب.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، حدثت واقعة الاعتقال مؤخرا في مدينة ”نوفي ساد“، ومن المقرر احتجاز ماريانا ميرانيس لمدة يومين، قبل أن تمثل أمام المحكمة في المدينة.

كما تم إخضاع شحنة الأسلحة للفحص المخصص، لتحديد ما إذا كان تم استخدامها في جريمة حديثة أو سيتم بيعها في السوق السوداء.

يذكر أن ماريانا ميرانيس تشتهر بلقب ”كوكاينا“، إلا أنه بصرف النظر عن اللقب، لم تتضمن الشحنة أي وجود للكوكايين، كما أنها عادة ما تنشر صور جريئة لها برفقة الأسلحة النارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على الواقعة، قال متحدث باسم شرطة المدينة: ”يُعتقد أن ماريانا كانت ساعيا لإيصال المخدرات والأسلحة لشخص آخر، ونحن نحقق فيما إذا كانت تعمل مع منظمة إجرامية أو إذا كانت غير مدركة لتورطها وأنه كان يتم استغلالها“.

كما أوضح المتحدث بأن السلطات لا تزال تحاول تحديد هوية المسؤول الرئيسي عن هذه الشحنة غير القانونية وموقع تسليمها المقرر، إلا أنه لغاية الآن، لا تزال التحقيقات جارية.