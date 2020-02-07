مصر.. إحالة أوراق قاتل زوجته وأبنائه الأربعة إلى المفتي

أحالت محكمة مصرية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أوراق المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة في الجريمة لتي عرفت إعلامياً بـ“مذبحة الفيوم“، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة نهاية أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وجاء حكم محكمة جنايات محافظة الفيوم، بعد تيقن أعضاء هيئة المحكمة من ارتكاب المتهم الجريمة بالأدلة والشهود، وبعد ثبوت قواه العقلية عبر تقرير طبي من مستشفى العباسية للأمراض العقلية.

وكان المتهم البالغ 35عاما، ارتكب جريمته في يوليو الماضي، حين قام بقتل زوجته عبر ضربها بـ“الساطور“ 3 مرات على رأسها، ثم قتل بناته الثلاث وطفله الذي لم يتجاوز عمره عاما ونصف بنفس الطريقة حتى أنهى حياتهم جميعا.

وادعى المتهم أن جريمته جاءت حماية لهم من تهديدات تلقاها من مجهولين بإلحاق الأذى بهم، ثم ادعى مروره بمرض نفسي جعله خارج الوعي أثناء ارتكاب الجريمة، ليتم إحالته لمستشفى الأمراض العقلية بالعاصمة المصرية القاهرة، حتى جاء التقرير خالياً من معاناته بأي مرض نفسي.

وتضمن التقرير الطبي أن المتهم في كامل وعيه، ويسعى لتضليل القضاء للهروب من جريمته، كما أنه لا يعاني من اضطرابات عقلية أو نفسية، كما أن إدراكه في أحسن حال وقادر على التحكم في نفسه بشكل كبير.