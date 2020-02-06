الشرطة الفرنسية تعتقل شابا جزائريا بتهمة سرقة منزل فرانسوا هولاند

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شاب جزائري يبلغ 19 عامًا، بتهمة سرقة منزل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند وصديقته الممثلة والمنتجة جولي غاييت.

وكشفت التحقيقات أن للشاب الجزائري سوابق في مجال السطو والتزوير، كما صدر بحقه قرار بضرورة مغادرة الأراضي الفرنسية.

وتعود الوقائع ليوم 26 كانون الثاني/ يناير المنصرم، حين تسلل المتهم إلى منزل هولاند بالمقاطعة 14 بباريس، عبر نافذة في الطابق الأول بعدما فشل في الدخول عبر أحد الأبواب.

ولاحقًا وجدت جولي غاييت المنزل في حالة من الفوضى، فقام الرئيس السابق بالاتصال بالشرطة ، وعلى إثر ذلك انتقلت وحدة معالجة الجرائم التابعة لمكتب المدعي العام في باريس، إلى المكان رفقة الشرطة العلمية لرفع البصمات، حسب موقع ”لوبوان“ الفرنسي.

وتمكنت الشرطة العلمية من رفع بصمة بمسرح الجريمة ، قادتهم إلى المشتبه به، يوم 28 كانون الثاني/ يناير، وتم إلقاء القبض عليه في اليوم الذي يليه.

كما تم العثور على علبة السجائر الخاصة بالمتهم في مكان السرقة.