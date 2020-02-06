القضاء السعودي يغلق قضية ”معضولة عنيزة“ بعد سنوات من الجدل

أصدرت محكمة سعودية، أحكاما نهائية، في قضية معروفة أعلاميا بـ“معضولة عنيزة“، أثارت جدلا واسعا في البلاد، طوال سنوات المرافعة في المحاكم، حيث سُمح أخيرا للسيدة التي رفعت القضية بالزواج من خطيبها.

وقالت تقارير محلية، إن محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، أصدرت حكما نهائيا في القضية، يقضي بالسماح للسيدة السعودية بالزواج ممن تراه مناسبا لها.

ونص الحكم، بحسب المصادر، على أن السيدة التي تشغل منصب مديرة لأحد البنوك في البلاد، ”ثبُت تعرضها للعضل“، والذي يعني منع ولي أمرها لها من الزواج من خاطب تقدم لها، دون وجود مبرر.

وقررت المحكمة نقل ولاية التزويج للقضاء؛ لتزويجها بمن تراه المرأة مناسبا لها من الخطاب، أو تفويض أحد المأذونين بإجراء ذلك، معتبرة أن الأسباب التي تقدم بها أشقاء المعضولة لإثبات أن الخاطب غير صالح للزواج بشقيقتهم، غير كافية ومخالفة للقواعد الشرعية.

وكان أشقاء المعضولة الذين منعوا شقيقتهم من الزواج طوال سنوات، من معلم يسكن جارا لهم، يحتجون بكون الخاطب غير كفء في الدين؛ لكونه ”يعزف الموسيقى على آلة العود“.

وكانت السيدة التي بلغت الأربعين من عمرها الآن، قد لجأت للقضاء للسماح لها بالزواج من الخاطب الذي تقدم لها بعد أن فشلت قبل نحو عشر سنوات في إقناع أشقائها بذلك؛ لكونهم أولياء أمرها بالنظر لوفاة والدها.

وفي العام 2018، أصدرت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، حكما برد دعوة السيدة، قبل أن تتدخل محكمة العدل العليا في العام 2019 وتنقض الحكم وتحول القضية إلى قاض آخر في محكمة الأحوال الشخصية في محافظة عنيزة.

وفي أواخر العام 2019، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في عنيزة حكما لصالح السيدة، قبل أن يصدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم الذي يغلق ملف القضية التي دار جدل واسع في السعودية حولها، طوال السنوات الماضية.

وقال المحامي السعودي، عبدالرحمن اللاحم، الذي ترافع عن السيدة طوال السنوات الماضية، معلقا على الحكم: ”أصبحت قضية #معضولة_عنيزة من التاريخ؛ بعد تصديق الاستئناف على الحكم، وستكون شاهدة على أن هذه القضية كانت سببا في تغيير قضايا العضل في السعودية، وستكون كذلك شاهدة على محامين جبناء منافقين سيكون لهم مكان لائق في مزبلة التاريخ؛ هاجموا من ناصر القضية ودافع عنها“.