إعلان لبيع طفلة على موقع للتجارة الإلكترونية يثير غضب التونسيين‎

أثار نشر إعلان لبيع طفلة في أحد مواقع التجارة الإلكترونية في تونس، جدلا واسعا لدى الرأي العام، الذين طالبوا بفتح تحقيق في الملف ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

واستنكر مدونون الواقعة التي نشرت على موقع ”tayara“ التجاري، حيث يتضمن الإعلان صورة طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، وتحديد سعر شرائها بـ 3500 دينار تونسي (حوالي 1200 دولار).

وطالب رئيس منظمة أمن شباب تونس، أيمن القاطري، بضرورة الإسراع بفتح تحقيق في الملف ومحاسبة من نشر الإعلان.

واستغرب القاطري، في تدوينة نشرها على صفحته في ”فيسبوك“، إقدام موقع يتمتع برخصة قانونية، على إعلان بيع الطفلة، تحت عنوان ”بنات للبيع“.

طفلة "عاقلة ومتربية" للبيع على موقع إلكتروني تونسي طفلة "عاقلة ومتربية" للبيع على موقع إلكتروني تونسي حيثيات الحادثة مع ايمن القاطري رئيس منظمة أمن شباب تونس#SbehEnnes تم النشر بواسطة ‏‎Mosaïque FM‎‏ في الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٠

وأكد أنه اتصل بصاحب الرقم الذي نشر في إعلان البيع، لكن صاحبه اكتفى بالصمت ثم أغلق هاتفه، مشيرا إلى أن التحقيقات الأمنية ستكشف هويته.