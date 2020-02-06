بسبب شائعة.. حشد يقتل مزارعاً ويصيب 5 آخرين

قُتل مزارع وأُصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر هجوم حشد هندي غاضب عليهم في أعقاب انتشار شائعات بأنهم ”لصوص أطفال”.

وأظهر الفيديو المروع لحظة هجوم القرويين على الرجال الـ 6، وهم يضربونهم بالعصي والحجارة ويحطمون سياراتهم في منطقة دهار في ولاية ”ماديا براديش“.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أسفر الهجوم الوحشي الذي وقع أمس الأربعاء، عن مقتل المزارع ”غانيش خاسي“ وترك 2 آخرين في حالة حرجة.

ومن جانبها وجهت الشرطة تهمة القتل لـ 3 رجال اليوم الخميس، كما اعتقلت 15 آخرين مشتبه فيهم.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا وهم مزارعون أثرياء كانوا يحاولون استرداد ألفي دولار دفعت مقدمًا إلى 3 عمال من قرية خركيا، لم يؤدوا العمل المتفق عليه.

وطلب العمال من المزارعين أن يحضروا لاستلام أموال، ولكن بمجرد حضورهم، هاجمتهم عصابة من الرجال، وطاردتهم بالسيارات وصولا إلى قرية ”بورلاي“ على بعد 20 ميلاً.

وعندما علق المزارعون في ازدحام مروري، هاجمهم العمال وهتفوا أن المزارعين كانوا يفرون بعد اختطاف أطفال من خركيا، مما أثار غضب المارة.

تجمع العشرات من القرويين الآخرين لمشاهدة الهجوم الوحشي وتصويره على هواتفهم المحمولة، بينما جُر المزارعون من سياراتهم وتعرضوا للضرب بلا هوادة، وعلى الرغم من تدخل شرطي يرتدي الزي الرسمي، إلا أنه لم يتمكن من إيقاف الحشد.

وقال مدير الشرطة ”أديتيا براتاب سينغ“: “ بسبب الشائعات، هاجم حشد من القرويين الرجال الـ 6 في سيارتين بالحجارة والقضبان وهرع رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتمكنوا من نقلهم إلى مستشفى مجاور، ولكن أحدهم توفي في منتصف الطريق“.