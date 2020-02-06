السفارة الإيرانية في الكويت تستعين بالشرطة بسبب ”سيدة مجهولة“

استعانت السفارة الإيرانية في الكويت، بقوة من الشرطة النسائية لإخراج سيدة من مقر السفارة قيل إنها ”لا تحمل أي إثبات رسمي“ بعد رفضها الخروج بطريقة سلمية.

ونقلا عن صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فإن السفارة طالبت الشرطة النسائية بالتدخل لإخراج السيدة من مقرها دون أن تبين لهم أسباب دخولها إلى السفارة أو امتناعها عن الخروج منها.

وتمكنت الشرطة من ضبط السيدة واقتيادها إلى المخفر للتحقيق معها وكشف ملابسات الحادثة، دون تحديد هوية السيدة.

وذكر مصدر أمني أنه ”سيتم التواصل مع القنصل الإيراني في البلاد لمعرفة تفاصيل قصة السيدة، حتى يتم تحديد التهمة التي ستوجه إليها“.