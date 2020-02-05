محاكمة زوجة رئيس وزراء ليسوتو بتهمة قتل زوجته السابقة‎

مثلت زوجة توماس ثاباني رئيس وزراء ليسوتو أمام محكمة، اليوم الأربعاء، بتهمة قتل زوجته السابقة قبل يومين من توليه منصبه في عام 2017.

وجاء في لائحة الاتهام أن مايسياه زوجة ثاباني ”أطلقت عيارًا ناريًا بالمخالفة للقانون وبنية القتل على ليبوليلو“ في ذلك اليوم.

ولم ترد تفاصيل أخرى تذكر، كما أحجمت الشرطة عن الخوض في تفاصيل.

وكانت ليبوليلو (58 عامًا آنذاك) وثاباني (80 عامًا الآن) يخوضان طلاقا صعبًا عندما أطلق مهاجم مجهول النار عليها وقتلها قرب منزلها في العاصمة ماسيرو يوم 14 حزيران/ يونيو 2017، قبل يومين من تنصيب ثاباني رئيسًا لحكومة المملكة.

وتزوج ثاباني ومايسياه بعد ذلك بشهرين.

وستبدأ محاكمة مايسياه يوم 18 شباط/ فبراير. وتقرر الإفراج عنها بكفالة.

وقال نائب مفوض شرطة ليسوتو موكيتي باسيكا لهيئة البث العامة في دولة جنوب أفريقيا: ”لدينا أدلة كثيرة تربطها فعلا بالاتهام، وأيضا هناك ثمانية آخرون يشتبه بهم“.