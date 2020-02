السعودية.. قائد مركبة اقتحم مدرسة ومارس التفحيط بداخلها (فيديو)

View this post on Instagram

ألقت شرطة الرياض القبض على شاب عشريني اقتحم مدرسة بسيارته ومارس التفحيط داخلها. وبحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، فإن الشاب الذي وثق مقطع فيديو ما فعله، كان يحمل ساطورًا وأشهره داخل المواقف الخارجية للمدرسة، مشيرة إلى إلقاء القبض عليه بعد انتشار المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.