 السعودية.. قائد مركبة اقتحم مدرسة ومارس التفحيط بداخلها (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. قائد مركبة اقتحم مدرسة ومارس التفحيط بداخلها (فيديو)

السعودية.. قائد مركبة اقتحم مدرسة ومارس التفحيط بداخلها (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على شاب عشريني اقتحم مدرسة بسيارته ومارس التفحيط داخلها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر سيارة وهي تقتحم مدرسة، قيل إنها في منطقة الرياض.

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ألقت شرطة الرياض القبض على شاب عشريني اقتحم مدرسة بسيارته ومارس التفحيط داخلها. وبحسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية السعودية، فإن الشاب الذي وثق مقطع فيديو ما فعله، كان يحمل ساطورًا وأشهره داخل المواقف الخارجية للمدرسة، مشيرة إلى إلقاء القبض عليه بعد انتشار المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #جازان #اعتداء #مدرسة #ساطور #الأمن_السعودي #القبض #سيارة #ضرب #حوادث #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #accident #video #trend

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ويظهر في الفيديو، الذي تداوله الناشطون بكثرة على موقع ”تويتر“، سيارة وهي تقوم بالتفحيط في ملعب المدرسة الرياضي.

وأشار نشطاء على الموقع إلى أن الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، ترجل من المركبة حاملاً ساطورًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة الرياض ألقت القبض على الشاب، بعد انتشار المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما تفاعل رواد الموقع مع الواقعة، معبرين عن غضبهم من التصرف، الذي وصف بـ“غير المسؤول“، ومطالبين بضرورة توقيع عقوبة مغلظة على الشاب، ليكون ”عبرة لغيره“.

واقترح بعض المغردين أن يتم تجنيد الشاب إجباريًا لمدة 3 شهور، جراء فعلته. غير أن آخرين شككوا في إمكانية معاقبته، استنادًا إلى امتلاكه وساطة، ما جعله يقدم على هذه الواقعة المتهورة.

الواقعة هذه أعادت إلى أذهان رواد الموقع المطالبة القديمة المتجددة بضرورة توفير حماية للمدارس التعليمية.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يصدر بيان رسمي عن الجهات الرسمية في الرياض بشأن الواقعة.

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