السعودية.. قائد مركبة اقتحم مدرسة ومارس التفحيط بداخلها (فيديو)

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على شاب عشريني اقتحم مدرسة بسيارته ومارس التفحيط داخلها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر سيارة وهي تقتحم مدرسة، قيل إنها في منطقة الرياض.

ويظهر في الفيديو، الذي تداوله الناشطون بكثرة على موقع ”تويتر“، سيارة وهي تقوم بالتفحيط في ملعب المدرسة الرياضي.

وأشار نشطاء على الموقع إلى أن الشاب، البالغ من العمر 21 عامًا، ترجل من المركبة حاملاً ساطورًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة الرياض ألقت القبض على الشاب، بعد انتشار المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما تفاعل رواد الموقع مع الواقعة، معبرين عن غضبهم من التصرف، الذي وصف بـ“غير المسؤول“، ومطالبين بضرورة توقيع عقوبة مغلظة على الشاب، ليكون ”عبرة لغيره“.

هذا الله يهديه عقوبته يفصل من المدرسه ثم يدخلونه ٣ شهور تجنيد اجباري ثم نخليه يصور لنا هياطه في الحد الجنوبي — Hi There (@HiThere33540911) February 5, 2020

واقترح بعض المغردين أن يتم تجنيد الشاب إجباريًا لمدة 3 شهور، جراء فعلته. غير أن آخرين شككوا في إمكانية معاقبته، استنادًا إلى امتلاكه وساطة، ما جعله يقدم على هذه الواقعة المتهورة.

البعض مثل هذه الأشكال يكون لعوائلهم جذور قويه بالواسطة ولكن الأهم يجب عليه بحكم صارم ليس فقط لفعلته والاستهتار بقوة الحكومة ردع لغيره يجب يكون هو عبره لغيره نحن ليس في دول أفريقيا الي تسودها الفوضاء هنا حكومة الحزم والعزم — me3b511 (@me3b5112) February 5, 2020

الواقعة هذه أعادت إلى أذهان رواد الموقع المطالبة القديمة المتجددة بضرورة توفير حماية للمدارس التعليمية.

هذي نهاية عدم حماية المعلمين ومباني التعليم ىلا كان هذا مبنى حكومي ويعتبر انتهاك لحرمة احد دوائر الدوله فاصبح كل من هب ودب يتجرأ صورة مع التحية @minister_moe_sa @moe_gov_sa — د. فيليب الزعيم العالمي الاستثنائي ????????????‍⚕️ (@BM8vip) February 5, 2020

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يصدر بيان رسمي عن الجهات الرسمية في الرياض بشأن الواقعة.