شاهد عيان يروي لحظة مقتل سعودي أمام مستوصف في حائل

ذكر شاهد عيان على جريمة قتل شابين لآخر في المملكة العربية السعودية تفاصيل الواقعة التي حدثت أمام مستوصف طبي في مدينة حائل قبل يومين، وتم تداولها عبر مقطع فيديو.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن الشاهد والذي يعمل أخصائي عناية مركزية في المستوصف لاحظ وقوف سيارة قرب المستوصف على الطريق، مبينا أنها كانت تراقب الموقف، في حين أن السيارة الأخرى التي حضرت أقلت جثمان المجني عليه.

وأضاف أن أحد المتهمين ترجل من السيارة التي تتواجد بها الجثة تاركا بابها مفتوحا وفي وضعية التشغيل وزر التنبيه فيها يعمل، ثم ركب مع الآخر، وانطلقا هاربين.

ولفت إلى أنه ارتاب في الأمر، فتوجه من فوره نحو السيارة ليجد المجني عليه مغطى بكومة بطانيات، إذ تبين أن الجثة تعود لسعودي عشريني، وأنه توفي إبان الواقعة قبل 4 ساعات، فتم التحفظ عليها وإبلاغ الشرطة.

بدورها، كشفت صحيفة ”عاجل“ المحلية أن المتهمان (وهما شقيقان) أقرا في التحقيقات بقتلهما المجني عليه، وقالا إن القتيل كان مدينا لهما بمبلغ من المال ولم يسدده، فقاما بخطفه وربطه في مزرعة، وحين توفي، أحضراه وتركاه أمام المستوصف.

وكانت شرطة حائل كشفت في وقت سابق أنها ألقت القبض على شخصين في العقد الثالث من العمر، تورطا في جريمة القتل في استراحة بمركز القاعد، إذ قاما بتكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.