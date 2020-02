شاهد عيان يروي لحظة مقتل سعودي أمام مستوصف في حائل

View this post on Instagram

العثور على سعودي مقتولًا داخل سيارته بحائل.. وكاميرا محل توثق لحظة هروب الجناة بعد تنفيذهم جريمة القتل . #إرم_نيوز #قتل #جريمة #جرائم #سيارة #حائل #السعودية #حايل #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia