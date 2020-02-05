كويتي يحتجز أفراد أسرته ويهدد بنحرهم

أوقفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت شابا بعد أن احتجز أفراد أسرته بالمنزل وهدد بنحرهم جميعا.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الشاب الكويتي كان يحتسي الكحول وأثناء ذلك أخرج سلاحا واحتجز أسرته داخل المنزل وهددهم بالقتل والنحر.

وكان رجال الأمن في العاصمة الكويت قد تلقوا بلاغا من أحد أفراد الأسرة لإنقاذهم من الشاب، وإثر ذلك توجهوا إلى موقع البلاغ، واستدرجوا الشاب إلى خارج المنزل ونجحوا في السيطرة عليه ونزع السلاح من يده، وعند تفتيش المنزل بعد تحرير الأسرة عثر على سلاح آخر هوائي.

وتمت إحالة الشاب إلى الجهات المعنية، وفتح تحقيق بالواقعة لكشف ملابساتها.