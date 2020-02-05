معاقبة 3 شبان مارسوا الرذيلة مع سعودية قاصر

أيدت محكمة الاستئناف في شمالي السعودية حكما يقضي بسجن 3 شبان 9 سنوات وجلدهم 900 جلدة، وذلك بعد استدراجهم فتاة قاصرا وإقامة علاقة غير شرعية معها داخل استراحة بعد ابتزازها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود الواقعة إلى قيام رجل سعودي بتقديم بلاغ عن تغيب ابنة شقيقته، وبعد البحث عنها عثر عليها بعد 24 ساعة داخل استراحة، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وقالت الفتاة (13 عاما) في التحقيقات إنها تعرفت على أحد الشبان (المتهمين) عبر مواقع التواصل، وتبادلت معه الصور عبر ”سناب شات“، ثم استدرجها للخروج معه، وأخذ حسابها على ”انستغرام“، وصار يهددها للخروج معه، مضيفة أنها فوجئت في أحد الأيام بسيارة بداخلها شابان، أدخلاها بالقوة إليها وأخذاها إلى استراحة، وذلك لإرغامها على علاقة غير شرعية.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن سنتين مع إيقاف التنفيذ 6 أشهر والجلد 200 جلدة، لإقامته علاقة غير شرعية مع المجني عليها. كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني الذي استدرجها للاستراحة بالسجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ مدة سنة والجلد 300 جلدة، فيما عاقبت الأخير مستدرج القاصر بالسجن 4 سنوات مع إيقاف التنفيذ مدة سنة والجلد 400 جلدة.