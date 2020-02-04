مصري يقتل زوجته وأبناءه الثلاثة ثم ينتحر‎

أقدم مواطن مصري اليوم الثلاثاء، على قتل زوجته وأبنائه الثلاثة قبل أن ينتحر شنقا، حيث عثر الأمن والأهالي على الجثث الخمس داخل مسكنهم.

وتلقى قسم شرطة الرحمانية في محافظة البحيرة في مصر بلاغا بالعثور على جثث أسرة كاملة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة.

وتبين من المعاينة المبدئية قيام ”مسعد .ع 40 عاما- نقاش“، بقتل زوجته ”عواطف.ع“ 30 سنة وأطفاله الثلاثة ”نور 7 سنوات“ و“ندى 5 سنوات“ و“أمل سنتان“ عن طريق وضع السم في الطعام، ثم قام بشنق نفسه.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الزوج ارتكب جريمته بسبب خلافات زوجية دائمة مع زوجته.

وأحالت النيابة العامة الجثث الخمس إلى الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي شامل بشأن أسباب الوفاة.