إماراتي يبتز خطيبته السابقة بصورها كي تعود إليه

اتهمت شابة إماراتية (25 عاما) خطيبها السابق بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر الإنترنت، في حال لم تترك خطيبها الحالي وتعود إليه.

ونظرت المحكمة الابتدائية في دبي، القضية، حيث كشفت المجني عليها أنها تورطت مع خطيبها السابق (وهو إماراتي يبلغ 34 عاما) في علاقة عام 2015، لكنهما انفصلا منذ ذلك الحين.

ووفق صحيفة ”جولف نيوز“، ظل الاثنان صديقين، حتى التقت الشابة برجل آخر، لكن يبدو أن الخطيب السابق رفض الفكرة، وطالبها بفسخ خطوبتها، والعودة إليه.

وعلقت: ”لقد أهانني عبر مواقع التواصل عدة مرات، ثم طلب مني أن أترك خطيبي أو أنه سينشر صوري، وقام بابتزازي بمبلغ 20 ألف درهم (5,480 دولار) مقابل عدم نشره الصور“.

وأضافت أنه في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تلقت العديد من رسائل التهديد، من أرقام مختلفة، من خارج الإمارات.

وقالت المجني عليها إنها ”كانت متأكدة من أن الأرقام تعود لخطيبها السابق“، مبينة أن ذلك هو ما دفعها لتقديم بلاغ ضده.