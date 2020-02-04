السعودية .. ضبط متحرش وادي الدواسر

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة وادي الدواسر في المملكة العربية السعودية، شخصا ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بامرأة في أحد الأسواق، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في أحد الأسواق، رجلا ملثما وقد حاول أكثر من مرة التحرش بامرأة منقبة.

وكانت المرأة تقف أمام أحد المحلات، قبل أن يتجه إليها الشاب ويقترب منها للتحرش بها.

وعاد المتحرش مصرا على الاقتراب من المرأة، وقام بقذف نفسه عليها في محاولة لعناقها، إلا أن المرأة قاومته بشدة، ما دفعه في النهاية إلى الفرار.

ولم يتم الكشف عن هوية المتحرش، لكن حساب ”معالي موجز الأخبار“ المحلي، ذكر أنه في السابعة عشر من عمره.