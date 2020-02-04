3 أشخاص يخطفون ويهتكون عرض مراهقة كويتية

خطف 3 أشخاص فتاة كويتية (18 عاما) من أمام أحد الفنادق وانطلقوا بها إلى منزل في محافظة حولي الكويتية ثم اعتدى عليها أحد الخاطفين، وبعدها أعادوها إلى المكان الذي خطفت منه، ولاذوا بالفرار.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن الفتاة وأثناء تجولها أمام أحد الفنادق أمسكها الأشخاص الثلاثة وحملوها إلى سيارة أحدهم وانطلقوا بها إلى منزل أسرة واحد منهم، إذ كان المنزل خاليا في حينها، وقام أحد الخاطفين بهتك عرضها، وبعد ذلك احتجزوها مدة يوم، ثم أعادوها إلى المكان الذي خطفوها منه، وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض -لاحقا- على الجناة بعد أن سجلت المجني عليها قضية ضدهم، وتبين أن ذويها قد سجلوا سابقا بلاغ تغيب بحقها لاعتقادهم بأنها هاربة.