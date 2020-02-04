تفاصيل حادثة صدم نجل نائب كويتي سيارة فتاة عمدا بسيارة البرلمان

كشفت الفحوصات التي أجراها الطب الشرعي في الكويت، لنجل أحد نواب مجلس الأمة الذي اصطدم قبل أيام بسيارة فتاة أنه كان مخمورا وقام بالاصطدام بسيارة الفتاة بعد محاولته اللحاق بها ولفت نظرها إلا أنها تجاهلته.

وكان نجل النائب وهو طالب ضابط في ”أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية“ تعمد الاصطدام بسيارة الفتاة بعد فشله في محاولة التحدث إليها على أحد الطرق السريعة قبل 4 أيام، أثناء استخدامه سيارة والده المخصصة له من مجلس الأمة (البرلمان)، ليتم حجزه من قبل الأجهزة الأمنية.

وقال مصدر أمني إن ”نجل النائب تم حجزه في المخفر برفقة مواطنين كانا برفقته في السيارة، بعد محاولته التهجم على رجال الأمن الذين حضروا عقب وقوع الحادث معترضا على الإجراءات القانونية بحقه“، نقلا عن صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأكد المصدر إلى أنه ”تم رفع ملف القضية إلى كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، مشيرا إلى توجه بتطبيق أشد العقوبات على المتهم؛ لأنه طالب ضابط“.

ولم تتطرق الصحيفة المحلية إلى اسم النائب والد المتهم، في حين ذكرت أن هذه الحادثة الثانية لأحد أبنائه إذ تعرض ابنه الآخر قبل نحو شهرين للضبط من قبل إحدى الدوريات المرورية في منطقة مبارك الكبير لقيادته من دون رخصة، ليُتهم النائب آنذاك بإهانة رجل أمن والتدخل لإخراج ابنه من الدورية.

ووفقا لربط الصحيفة بين الحادثتين وبناء على تأكيدات بعض النشطاء ”فإن النائب المقصود هو ماجد المطيري الذي سبق أن أصدر بيانا قبل نحو شهرين في حادثة ابنه السابقة واصفا ما تم تداوله آنذاك بأنه غير صحيح، مؤكدا ثقته بالتحقيق، دون ذكر تفاصيل أخرى حول الحادثة“.