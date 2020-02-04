شبهة تلقي رشاوى من شركة ”إيرباص“ تلاحق مسؤولين كويتيين

أشار تقرير نقلته صحيفة ”القبس“ الكويتية إلى ورود اسم دولة الكويت في حكم قضائي داخل إحدى المحاكم البريطانية، فيما يتعلق بدفع رشاوى في البلد الخليجي لتوريد طائرات من شركة إيرباص الأوروبية.

وقال التقرير الإخباري المنقول عن صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إن ”اسم الكويت ورد في حكم محكمة في بريطانيا“، مبينا أن ”مسؤولين في دائرة شبهة رشى، تتعلق بعقد لشركة إيرباص، ويجري حاليا البحث في هذا الإطار لتبيان الحقيقة“.

وكشف التقرير أن ”الكويت من بين الدول التي تدور حولها الشبهات في تلقي مسؤولين فيها رشاوى مالية للفوز بتوريد طائرات من الشركة“.

وأوضح التقرير أن ”من بين الدول -أيضا- التي تدور حولها شبهات دفع رشاوى: الصين واليابان والبرازيل وتركيا“، في حين أكد أن هناك دولا أخرى تلقى فيها مسؤولون رشاوى بين عامي 2011 و 2015، وهي: ماليزيا، سريلانكا، أندونيسيا، تايوان، وغانا“.

وأكدت مصادر أن ”الرشاوى تدفع عادة في بعض الدول لمسؤولين سياسيين يضغطون على الشركات الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر لإبرام عقود يمكن أن يستفيدوا من عمولات إذا أبرمت“.

وسبق أن وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية في نهاية عام 2013 عقدا لشراء 25 طائرة من شركة إيرباص بمئات الملايين، إضافة إلى إبرام اتفاقية أخرى مع الشركة عام 2018 لشراء ثماني طائرات.

ويعود تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى عام 1953، كشركة خاصة تم تأسيسها على يد اثنين من رجال الأعمال الكويتيين، إضافة إلى مشاركة الحكومة الكويتية في رأس مال الشركة بنسبة 50 في المئة، حتى عام 1962، لتصبح ملكا للحكومة الكويتية بالكامل.