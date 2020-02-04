السعودية.. القبض على شخصين مشتبه في قتلهما شابا داخل سيارته

ألقت شرطة منطقة حائل في المملكة العربية السعودية القبض على شخصين، مشتبه في قتلهما شابا عشرينيا، عثر عليه داخل سيارته متوفَّى.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل، رصد أحد المتهمين والذي ترك سيارته من نوع ”كابرس“، بإحدى قرى حائل، عند أحد أقاربه، مدعيا أنها تعرضت لعطل، ثم غادر إلى منزله بحائل، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه هناك، وتم حجز سيارته ونقلها لحائل.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم الثاني بعد ذلك ببضع ساعات.

وكانت كاميرا مراقبة أحد المستشفيات الخاصة – في فيديو تم تداوله- رصدت شخصا يوقف سيارة أمام مستوصف ويترجل منها، ليغادر المكان مسرعا مع سيارة أخرى من نوع ”كابرس“، ويتجهان إلى جهة غير معلومة.

واتضح لاحقا أن السيارة التي ظلت متوقفة داخلها سعودي عشريني متوفى، وتبين أن عليه آثار ضرب، وتهشم برأسه.