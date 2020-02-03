المغرب.. جدل واسع بشأن الإفراج عن كويتي فض بكارة فتاة قاصر

أثار حكم قضائي صادر عن إحدى المحاكم المغربية، بشأن الإفراج عن شاب كويتي، متهم بالاعتداء على فتاة قاصر قبل عدة أشهر داخل المغرب، بعد التغرير بها واستدراجها إلى حيث يُقيم هناك، جدلا واسعا، واستنكار جمعيات حقوقية لذلك.

ونقلا عن حسابات إخبارية في الكويت، ”فإن الإفراج عن الشاب الكويتي الذي يبلغ من العمر 24 عاما تم مقابل كفالة مالية بقيمة 3 ملايينن سنتيم، لحين الفصل في القضية المتهم فيها“.

واعترضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إصدار حكم الإفراج عن الشاب الكويتي، الذي قيل إنه يدعى عبد الرحمن محمد سمران العازمي، بعد سجنه لمدة شهرين بتهمة الاعتداء على فتاة مغربية قاصر ( 14 عاما) بعد استدراجها إلى مسكنه.

واستنكرت الجمعية منح الشاب حريته مؤقتا بالرغم من الجرم الذي ارتكبه، مطالبة بمعرفة ملابسات وأسباب الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، بالرغم من اعترافه بارتكاب جريمته مع الفتاة القاصر.

إطلاق سراحه يثير جدلا واسعا في المغرب| بلاغ من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إعتراضاً على الافراج عن كويتي مواليد 1996 مسجون منذ شهرين لإتهامه بالاعتداء على قاصر (14 سنة) وفض بكارتها وخرج بكفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم لحين الفصل بالقضية pic.twitter.com/llzPqNxlKS — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 3, 2020

وأوضحت الجمعية في بيانها الذي تداولته بعض وسائل الإعلام، أنه ”بعد الضجة والجدل الذي رافق إصدار الحكم، قررت المحكمة لاحقا وضع الشاب تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره“.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الافراج عن شاب كويتي من مواليد 1996 اعترف بالتغرير وبممارسة الجنس مع قاصر «14 سنة».. حيث تم الافراج عنه بكفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم. pic.twitter.com/rxurL8QKY2 — المجلس (@Almajlliss) February 3, 2020

وتعود أصول الحادثة إلى عدة أشهر، حيث استدرج الشاب الكويتي الفتاة القاصر إلى شقته وقام باغتصابها وفض بكارتها مقابل إعطائها مبلغا ماليا، ليتم القبض عليه لاحقا في مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفقا لتقارير إخبارية.

وأفادت التقارير بأن الفتاة اختفت لعدة أيام، وعند عودتها أبلغت والدتها بما حدث معها وتعرضها للاعتداء من قبل الشاب الكويتي مقابل مبلغ مالي، لتتقدم الوالدة ببلاغ ضد الشاب الذي تم القبض عليه، ليعترف تلقائيا أمام المحكمة بممارسته العلاقة المحرمة مع الفتاة مقابل إعطائها المبلغ المالي.