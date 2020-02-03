تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة مجوهرات عارضة الأزياء البريطانية تمارا إكلستون

أظهرت محكمة ويستمنستر الجزائية في لندن، في أولى جلسات الاستماع في قضية سرقة مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من قصر عارضة الأزياء البريطانية تمارا إكلستون، أن نادلة بار في لندن تُدعى ماريا ميستر، هي التي نفذّت عملية السطو بالشراكة مع ابنها اميل سافاسترو الذي يعمل معها في البار ذاته.

وظهر المتهمان في قفص المحكمة معا، أمس الأحد، إذ قال المدعي العام سيمون أرلوف إن ”المتهمين سرقا مجوهرات وساعات من قصر عارضة الأزياء إكلستون، بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني“.

وبين أن ميستر (47 عاما)، ألقى القبض عليها يوم الـ31 من يناير/ كانون الثاني الماضي، في مطار لندن ستانستد، حيث كانت قادمة من إيطاليا، وكانت ترتدي أقراطا مرصعة بالألماس من عيار 18 قيراطا، تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه إسترليني، وتتطابق مع المجوهرات التي سُرقت من قصر عارضة الأزياء البريطانية.

كما ألقى القبض على ابنها سافاسترو (29 عاما) يوم الـ30 من يناير/ كانون الثاني الماضي، في مطار لندن هيثرو، بينما كان يستعد للسفر إلى اليابان، حيث عثرت الشرطة على حقيبة من نوع لويس فويتون بحوزته، وهي تشبه تلك التي سرقت من قصر عارضة الأزياء.

ووجهت المحكمة للمتهمين، تهمة التآمر وتنفيذ عملية السرقة معا، إذ أمرت بحبسهما، ومن المقرر أن يظهرا في محكمة آيلورث كراون كورت غرب لندن، في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكان قصر عارضة الأزياء إكلستون الواقع في حي الأثرياء كينسينغتون، غرب لندن، تعرض للسرقة في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما كانت في إجازة خارج البلاد، لمدة ثلاثة أسابيع مع زوجها جاي روتلاند.