أثارت قضيتها غضبا عارما.. القضاء المصري يصدر حكمه بحق جدة ”الطفلة جنة“

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بالسجن 6 أعوام، بحق جدة الطفلة جنة، التي توفيت نتيجة التعذيب.

واستمعت المحكمة للمرافعة عن الجدة المتهمة ”صفاء عبد اللطيف“ بقتل حفيدتها ”جنة“، التي طالبت ببراءتها والإفراج عنها، مستندة إلى ما قالته الحفيدة الكبرى للجدة وشقيقة الطفلة المتوفاة في التحقيقات الأولية، إن الطفلة توفيت من الزيت المغلي وليس التعذيب، قبل أن تتغير أقوالها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات، وعُثر على جسدها آثار ضرب وحروق، نتيجة تعذيب جدتها.

وكسبت جنة تعاطف وغضب ملايين النشطاء بعد نشر صورتها في المستشفى، عقب إصابتها بـ“غرغرينة“ في الأطراف السفلى، والاضطرار إلى بتر ساقها إلى أن توفيت محتضنة لعبة كانت برفقتها على سرير الموت.