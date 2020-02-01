السعودية.. شاب يتحرش بفتاة في سوق وادي الدواسر (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة تحرش رجل بفتاة داخل أحد الأسواق في السعودية. وذكر ناشطون ووسائل إعلام محلية؛ أنّ ”حادثة التحرش التي وثقتها كاميرا مراقبة، وقعت في سوق الدواسر (جنوب الرياض) وقام بها شاب ملثم“. هذا مقطع تحرش من شخص قليل تربية في سوق الخماسين اتمنى اللي يتعرف على…