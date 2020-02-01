السعودية.. شاب يتحرش بفتاة في سوق وادي الدواسر (فيديو)

تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة تحرش رجل بفتاة داخل أحد الأسواق في السعودية.
وذكر ناشطون ووسائل إعلام محلية؛ أنّ ”حادثة التحرش التي وثقتها كاميرا مراقبة، وقعت في سوق الدواسر (جنوب الرياض) وقام بها شاب ملثم“.
هذا مقطع تحرش من شخص قليل تربية في سوق الخماسين
اتمنى اللي يتعرف على المتحرش
يتواصل مع الجهات المعنية
وبالاخص هيئة الامر بالمعروف بوادي الدواسر
اتمنى نشره على نطاق واسع#متحرش_وادي_الدواسر pic.twitter.com/iDfHMdfZQd
— H (@H83892884) January 31, 2020
وأضاف الموقع أن ”الفتاة كانت تقف أمام أحد المحلات، قبل أن يتجه إليها الشاب المتحرش ويقترب منها ويفعل حركة غير أخلاقية، ويعود مرة أخرى ويكررها عدة مرات“.
وأشار إلى أن ”المتحرش لم يكتفِ بهذه الحركات، حيث اقترب منها مرة أخرى وحاول ضمها إليه، لتقوم بدفعه بعيداً، ليهرب بعدها من المكان“.