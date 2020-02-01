مديرة روضة أطفال تسحل رضيعا من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

أثارت مديرة روضة في مدينة لويزيانا الأمريكية، غضبا عارما؛ بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إساءة في معاملة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكُشفت الواقعة عندما شارك أحد العاملين في الروضة فيديو لكاميرات المراقبة مع والدة الصبي البالغ من العمر عاما واحدا، بعد أن كُسرت قدم الطفل.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نشرت أم الطفل ”ستيفاني كيد“ مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“؛ خشية من بقاء الروضة مفتوحة على الرغم من الشكاوى، مدعية أن جهود قوات إنفاذ القانون غير لائقة.

وأظهر الفيديو، الذي سُجل في 13 يناير، مديرة الروضة ”لوري بيرسغي“ وهي تجر الطفل ذا الاحتياجات الخاصة، والبالغ من العمر عاما واحدا، من ذراعه في رواق الروضة، عندما عجز عن السير بسبب كسر سابق في ساقه، قبل أن تلقي به كدمية في غرفة أخرى.

ومع انتشار الفيديو وإبلاغ الأم للشرطة، بدأت عدة وكالات إنفاذ القانون التحقيق في الروضة المخصصة لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واكتشفت الشرطة أنها ليست لديها رخصة، ومع ذلك تقول المديرة مالكة الروضة ”لوري بيرسغي“ إنها ”لا ترغب في إغلاق المركز“ بسبب الفيديو، رغم اعترافها بأنها كان يجب عليها التعامل مع الطفل بطريقة مختلفة.

يذكر أن هذه الروضة كانت نشطة منذ عام 2017، وتوفر خيار الرعاية النهارية للأطفال والبالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى سن 23 عاما.

وقالت مديرة الروضة: ”إذا أغلقت الروضة، فلن يكون لديهم مكان يبقون فيه قبل وبعد المدرسة، فمراكز الرعاية النهارية الأخرى لن تقبلهم“.

وبالطبع، أثار الفيديو الكثير من الجدل على ”فيسبوك“ بين رواد الإنترنت، إذ أشار البعض إلى ضرورة سجن المديرة التي وصفوها بـ ”المهملة“، بينما تساءل البعض عن كيفية عمل الروضة دون رخصة لما يقرب من 3 أعوام.