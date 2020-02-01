ضحيتها سيدة وأطفالها.. حادثة تعنيف جديدة تثير الغضب في السعودية‎

أثارت حادثة تعنيف أسرية جديدة في السعودية، ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة بعد نشر إحدى السيدات ما يشبه نداء استغاثة من الخطر الذي تواجهه برفقة أطفالها على يد عائلتها.

وبدأت القصة عندما نشرت إحدى المغردات صور لمحادثة ورسالة عبر أحد تطبيقات التراسل الفوري، تقول إنها وصلتها من سيدة تواجه خطر التعنيف من أسرتها وتطلب المساعدة وقد دونت عنوان منزل أسرتها المحتجزة فيه.

ووفق ما هو مكتوب في تلك المحادثة والرسالة، فإن سيدة تدعى بلقيس علي يحيى دغريري تعرضت للتعنيف من أسرتها وتم حبسها في إحدى غرف المنزل، بينما يواجه أطفالها معاملة سيئة أيضاً تحت التهديد بإرسالهم لوالدهم الذي لم يتضح إن كان ما زال مرتبطاً بوالدتهم.

ووجدت رسالة السيدة تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات للجهات المختصة كي تتدخل وتوفر الحماية لصاحبة نداء الاستغاثة التي تقول إن عائلتها تدفعها وتشجعها على الانتحار.

وفي موقع تويتر واسع الاستخدام في السعودية، تضمن الوسم ”#انقذوا_بلقيس_واطفالها“ الكثير من عبارات الغضب من عائلة السيدة التي عنفت ابنتها وأطفالها، وسط مطالب بمحاسبتهم وتشديد القوانين والعقوبات على من يتورطون بحوادث تعنيف أسرية.

#انقذوا_بلقيس_واطفالها مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/rQh8uh4ZwX — بندر العتيبي (@BandorAlotibi) January 31, 2020

الله يلعنهم الله يلعنهم الله يلعنهم الله يلعنهم لمتى مافي قانون يحمي المعنفات لللمممممممتتتتتتتتتى؟ #انقذوا_بلقيس_واطفالها — TIF. (@qxri9) January 31, 2020

بينما المفروض تكون العائلة هي الامان والملجئ بالعكس يصيرو هما اعدائنا ياربي لين متى #انقذوا_بلقيس_واطفالها — فقط سارة . (@Justsara49) January 31, 2020

#انقذوا_بلقيس_واطفالها

ان شاء الله ، الله ثم الملك سلمان و محمد بن سلمان بيوصلهم صوتك و مراح يمر الي سوه بك مرور الكرام ????????????????. — كاميليا ♑️ (@1lululu1) January 31, 2020

#انقذوا_بلقيس_واطفالها

اووه نسيت أنها تستطيع الاستنجاد بمركز الحماية من العنف الأسري "1919" والخيارات المتاحة أمامها توقيع الولي تعهد ثمّ العودة معه 🙂

أو دخول دار الحماية وهناك تُطحن بالشقّ الآخر من الرحى، تساء معاملتها بدون رقابة ويُضغط عليها للخروج أو الزواج من مسن/صاحب سوابق. — سـيلينا عبداللّـه (@Occult5A) January 31, 2020

واستجاب مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لاستغاثة بلقيس، وقال المسؤولون عنه عبر تويتر إنهم يعملون على ”إتمام الاجراءات اللازمة“، لكنهم لم يؤكدوا إن كانت مزاعم بلقيس صحيحة مع وجود كثير من المشككين بها.

سيدتي الكريمة : نطمئنكم بأنه تم استلام الحاله وجاري العمل على اتمام الاجراءات اللازمة ٫شاكرين ومقدرين لكم حرصكم . — مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) January 31, 2020

وتتكرر حوادث عنف أسري مماثلة في مختلف مناطق المملكة بين فترة وأخرى، ويقول مختصون وباحثون اجتماعيون إن ذلك يرجع لضعف دور مؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والثقافية، فيما تتركز مطالب كثيرين بتعديل القوانين المحلية بحيث توفر حماية للمعَنَفين وتردع المعنِفين.