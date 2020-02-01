مصرية تقتل طفليها رميًا في مياه النيل

قتلت مصرية طفليها غرقاً في مياه النيل في محافظة المنيا بصعيد مصر جنوب البلاد ثم ألقت بنفسها ليتم إنقاذها من قبل الصيادين، ليلقى الطفلان مصرعهما.

وتلقت مديرية أمن المنيا، بلاغاً من أهالي مركز بني مزار بالمحافظة يفيد قيام ربة منزل بإلقاء طفليها ”محمد 9 سنوات“، و“كمال 6 سنوات“ في مياه النيل ”البحر اليوسفي“، ثم ألقت بنفسها لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.

واستعانت قوات الأمن برجال الإنقاذ النهري لإخراج جثتي الطفلين، ليتبين قيام الأم ”30 عاما“، بإلقاء طفليها نتيجة خلافات زوجية مع زوجها، فأرادت التخلص من حياتها عقب قيامها بإنهاء حياة طفليها ليتم نقل جثتيهما لمشرحة المستشفى الحكومي.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات بين الزوجة وزوجها وأهل زوجها بسبب رغبتها في الإقامة بمنزل مستقل عن أسرته، وتطورت الخلافات خلال الفترة الأخيرة بينهما، حتى فوجئ الجميع بالجريمة.