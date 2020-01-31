الإعدام لأردنيين قتلا مسنا سعوديا ساعدهما بطريقة مروعة

قضت محكمة الجنايات في الأردن، بالإعدام شنقا بحق أردنيين قتلا مسنا سعوديا ”60 عاما“ من أجل سرقة أمواله ومركبته خلال رحلة عودته إلى السعودية.

وتعود أحداث الجريمة، بحسب موقع ”رؤيا“ المحلي، إلى أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث اتفق المتهمان أحدهما يبلغ 30 عاما والآخر 47 عاما، وهما من أصحاب السوابق، على سرقة مستخدمي الطريق الدولي الرابط بين الأردن والسعودية من خلال منطقة الأزرق.

وفي سبيل اتفاقهما، عمد أحدهما إلى شراء لباس خاص بالأمن العام، وأحضرا حبالا ولاصقا وعصيا خشبية، وفي يوم الواقعة توجه المتهمان إلى الطريق الدولي وتوقفا على جانب الطريق المتجه للسعودية وأخذا يلوحان للسيارات المارة من أجل التوقف وسلب سائقيها.

وأثناء ذلك، توقف المجني عليه لهما، وكان يركب سيارة ”جيمس“ تحمل لوحة سعودية، حيث كان عائدا إلى بلده، فادعى منتحل صفة الأمن أنه رجل أمن يعمل بالحدود الأردنية السعودية وطلب منه إيصاله إلى هناك، فيما ادعى الآخر أنه يريد أن يصل إلى منطقة قريبة توجد بها أغنام له، فسمح لهما المجني عليه بالركوب، حيث ركب الأول بجانبه، فيما جلس منتحل صفة الأمن في الخلف، وبعد مسافة قصيرة طلب المتهم الجالس بجانبه النزول بحجة وصوله إلى وجهته.

وبعد توقف المجني عليه له، نزل من السيارة وتوجه إلى باب السائق، فيما قام منتحل صفة الأمن بالهجوم على السعودي المسن وسحبه إلى الكرسي الخلفي وساعده في ذلك المتهم الثاني وقاما بضربه على رأسه عدة ضربات بعصا حتى فقد وعيه، وبعد ذلك قاما بتقييده ووضع لاصق على فمه وسرقة مبلغ نقدي من محفظته بقيمة 400 ريال ”ما يعادل 100 دولار“.

وقام المتهمان عقب جريمتهما بشراء طعام لهما وتناولاه ثم حملا المجني عليه ووضعاه في صندوق مركبته بعد لفه ببطانية وباتا ليلتهما فيها.

وفي اليوم التالي توجها إلى منطقة صحراوية ودفنا المجني عليه، وقاما بحرق ملابسه ومتعلقاته، ثم قاما بقيادة مركبة المجني عليه والتجول بها.

وبعد عدة أيام، أثناء قيادة أحدهم للمركبة اصطدما بمركبة أخرى وأدى ذلك إلى إصابتهما ونقلها إلى المستشفى، حيث انكشف أمرهما فيها، وتم القبض عليهما.