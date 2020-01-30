بجمالها وأناقتها.. كويتية تحقق مبالغ ضخمة باصطياد عملاء البنوك

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على كويتية وصديقها من فئة غير محددي الجنسية ”بدون“، تخصصا في سرقة عملاء البنوك.

وبحسب صحيفة ”دروازة“ المحلية، فإن البدون وصديقته امتهنا السرقة مدة طويلة، حيث كانا يعمدان إلى مراقبة عملاء البنوك، وتتبعهم بعد سحبهم مبالغ مالية كبيرة، وعند خروجهم من البنك يلاحقونهم، وعندما يقوم الضحية بركن مركبته في أي موقف سيارات يقومان بكسر زجاج المركبة ويستوليان على حقيبة الأموال.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله: ”إن الفتاة جميلة وملابسها أنيقة وتحمل هاتفا ذكيا متطورا وساعة باهظة الثمن، وتتعمد هذا المظهر وتدخل إلى البنك، وتظل لفترة تراقب من يقوم بسحب مبالغ مالية كبيرة، وتختار ضحيتها، وعندما يخرج من البنك، تلحق به على وجه السرعة وتستقل المركبة مع صديقها المنتظر في الخارج، ويقومان بالسير خلفه وتتبعه وبعد أن يقوم بركن المركبة تترجل الفتاة وتسير خلفه وعندما يبتعد عن سيارته تعطي إشارة لصديقها الذي يقوم بكسر زجاج المركبة، والاستيلاء على الأموال ليهربا بعدها معا“.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا 10 جرائم في عدة محافظات ومن بنوك مختلفة، وسرقا مبالغ مالية تقدر بمئات الآلاف من الدنانير، وقد أرشدا عن جزء كبير من المال، وأنفقا الجزء الآخر على مظهرهما الاجتماعي، وسفرهما في رحلات طويلة.