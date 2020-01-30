خليجي يصيب زوجته بعاهة مستديمة في فندق بدبي

هاجم رجل خليجي في دولة الإمارات زوجته بطريقة هستيرية، أثناء وجوده برفقتها وابنيهما في أحد فنادق دبي، حيث انهال عليها ضربا بعنف، حتى أصابها بعاهة مستديمة، وأتلف محتويات تخص الفندق تزيد قيمتها عن 10 آلاف درهم (2,740 دولار)، وذلك لشكه في تصرفات زوجته واعتقاده أنها تتجسس عليه.

وقالت المجني عليها وهي موظفة خليجية تبلغ 23 عاما، في تحقيقات النيابة، إنها كانت برفقة زوجها في الفندق وابنيهما حين أصابت زوجها بشكل مفاجئ حالة هستيرية وبدأ يشك في جميع تصرفاتها ويظن أنها تتجسس عليه.

وأضافت أنه اندفع بالاعتداء عليها، إذ أقدم على ضربها على رأسها وخنقها بكلتا يديه، وعندما حاولت الفرار من الغرفة لحق بها وأغلق الباب على رجلها اليمنى عدة مرات حتى سقطت على الأرض ثم وجه لكمة إلى أنفها، حتى تجمع عدد من النزلاء ورجال الأمن أمام الغرفة وحضرت الشرطة، التي نقلتها للمستشفى.

واعترف المتهم باعتدائه العنيف على زوجته، في حين أصيبت الزوجة بعاهة مستديمة في حركات القدم، وانحراف في الحاجز الأنفي، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.