تونس.. محامي سامي الفهري يتهم القضاء باحتجاز موكله

أكد عبد العزيز الصيد، محامي الإعلامي وصاحب قناة الحوار التونسي، سامي الفهري، اليوم أن النيابة العامة رفضت الإفراج عن الفهري، معتبرا أن موكله أصبح ”محتجزا“.

وقال عبد العزيز الصيد في تصريح لـ ”إرم نيوز“ إن الفهري مازال في سجن ”المرناقية“، بالرغم من أن محكمة التعقيب قررت نقض مذكرة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.

وأضاف أن المحكمة أعلمت النيابة العامة بنقض مذكرة الإيداع، لكن النيابة رفضت توجيه مذكرة سراح، ما جعل الفهري ”يبقى في السجن دون وجه حق“، وفق تعبيره.

ويحاكم سامي الفهري، الموقوف منذ أسابيع على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بشبهات فساد وغسيل أموال، تتهم بها شركة ”كاكتوس“ التي يديرها منذ ثورة يناير 2011.