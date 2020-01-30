تفاصيل جديدة في واقعة ”تهديد حدث بسلاح“ بالكويت

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في دولة الكويت عن معلومات جديدة بشأن واقعة تسريب مقطع فيديو يعود لما قبل عامين، يوثق اعتداء على حدث، وتهديده بسلاح.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فقد نفى خمسة متهمين في القضية بشكل قاطع أن يكون المسدس الذي ظهر في المقطع المتداول حقيقيا، مؤكدين أن المسدس كان عبارة عن ولاعة وليس سلاحا ناريا.

وأضاف المتهمون أنهم لم يتوقعوا ردة الفعل التي حدثت بعد نشر المقطع القديم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين في واقعة التنمر على حدث من أصل 8 شباب شاركوا فيها، وذلك عقب تقديم بلاغ من قبل والد المجني عليه ضدهم.

وكان والد الضحية قد تقدم ببلاغ، وذلك رغم مرور عامين على المقطع المتداول، مبررا أنه لم يكن يعلم أن المعتدين استخدموا سلاحا ناريا، مضيفا أنه في يوم الواقعة عام 2018 عاد إلى منزله فوجد الديوانية مبعثرة، وأبلغه ابنه أن ما حدث هو اعتداء خفيف من قبل زملائه دون أن يفصح عن كامل ما حدث.