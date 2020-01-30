الطعن على حكم إدانة وزير الصحة الكويتي الأسبق علي العبيدي

أعلن المحامي الكويتي عادل عبد الهادي عزمه الطعن على حكم إدانة وزير الصحة الأسبق علي العبيدي وقياديين آخرين في الوزارة، أمام محكمة التمييز، التي تعتبر درجة المحاكمة الأخيرة ليصبح الحكم بحق المتهمين جميعا نهائيا.

وقال المحامي عبد الهادي لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، إن ”موكليه بريئون من التهمة الموجهة إليهم“، وإنهم ”أتموا إجراءاتهم بشكل قانوني ووفروا مبالغ كبيرة على المال العام من خلال تعاقدهم مع الشركة الأمريكية“.

وكانت محكمة الوزراء قد قضت قبل يومين بسجن الوزير العبيدي وعدد من القياديين بالوزارة سبعة أعوام وكفالة عشرة آلاف دينار (33 ألف دولار) لوقف النفاذ، وإلزامهم برد مبلغ 81 مليون دولار وعزلهم من وظيفتهم.

وجاء هذا الحكم الأول من نوعه بإدانة وزير في البلد الخليجي، على خلفية قضية الإضرار بالمال العام بواقعة ملف علاج الكويتيين بالولايات المتحدة، والتعامل المباشر مع إحدى الشركات الأمريكية.

وفي قضية أخرى نظرتها المحكمة قبل يومين، حصل الوزير السابق العبيدي وقياديان في الوزارة على البراءة من تهمة تسهيل الاستيلاء على مبلغ 300 ألف دينار عبر توريد أدوية وحاويات.

وبدورها، نقلت صحيفة ”الجريدة“ المحلية عن مصادر قولها إن ”لجنة تحقيق محاكمة الوزراء تدرس الطعن أمام محكمة التمييز على الحكمين (البراءة في قضية إبرام عقود، ووقف نفاذ عقوبة السجن في قضية التعاقد مع شركة أمريكية)، وذلك بعد انتهاء اللجنة من دراسة أوجه الطعن بالتنسيق مع النيابة العامة“.