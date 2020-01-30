سيدة في دبي تكتشف شبكة للرذيلة والاتجار بالبشر

كشف شخص من جنسية عربية في رأس الخيمة في دولة الإمارات عن شبكة مكونة من 9 أفراد من عدة جنسيات تعمل في الاتجار بالبشر، حيث قدم بلاغا للشرطة عن الشبكة، والتي قامت بدورها بضبط المتهمين.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن فتاتين من الجنسية الآسيوية تمكنتا من الهروب من أفراد الشبكة واللجوء إلى زوجة الشخص المبلغ (وهي من الجنسية نفسها)، بعد هروبهما من المسكن الذي احتجزهما فيه أفراد الشبكة عقب وصولهما إلى أراضي الإمارات للبحث عن وظيفة، حيث أجبروهما على ممارسة الرذيلة.

وفور علم الزوج بالواقعة، قام بإبلاغ الجهات الأمنية، التي كشفت بدورها وجود شقة أخرى مجاورة للشقة الوارد عنها البلاغ محتجزة فيها بقية الفتيات.

وقضت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد على 4 متهمين عن تهمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة 4 متهمات 3 سنوات لممارستهن الرذيلة، كما قضت بمعاقبة آخر بالسجن 10 سنوات عن إدارة مسكن للرذيلة.