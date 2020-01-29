ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

كشف محامي لينا الفيشاوي عن تقديمه طلبا لوزارة الداخلية المصرية بسرعة القبض على والدها الفنان المصري أحمد الفيشاوي؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده بحبسه مدة عام ودفع تعويض مالي 20 ألفا وواحد جنيه في جنحة امتناعه عن سداد نفقة ابنته.

وقال المحامي شعبان سعيد في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنه قرر بعد الاتفاق مع لينا تقديم الطلب خشية هروب الفيشاوي، خاصة أنه رفض السداد بالطرق الودية، رغم توجيه إنذار لأكثر من مرة، وآخرها كانت قبل إقامة الدعوى بثلاثة أشهر، رغبة في إنهاء القضية بالصلح، ولكنه امتنع عن الدفع.

وأضاف المحامي، أن شرطة التنفيذ جاهزة للقبض على أحمد الفيشاوي في أي وقت، مشيرا إلى أنه حاول عرقلة التنفيذ بكل الطرق، أبرزها التنقل إلى أكثر من مكان، وعدم وجود أرصدة له بالبنوك المصرية، متعمدا عرقلة التنفيذ، وهو ما أدى إلى إقامة الدعوى الحالية والتي انتهت بحبسه.

وكانت محكمة الجنح المصرية يوم الثلاثاء، قد أصدرت حكما بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، والتي أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي.

كما قضت المحكمة بإلزام أحمد الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه أخرى، وإلزامه دفع مبلغ عشرين ألف جنيه وواحد لاغير“ 20001 جنيه“ على سبيل التعويض المدني المؤقت.

كما سبق وأصدرت المحكمة في آب أغسطس الماضي، حكمًا واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، لمدة شهر؛ لامتناعة عن سداد نفقة ابنته ”لينا“.

جاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة؛ استكمالا للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، نجل النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وطليقته هند الحناوي، حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.

وأقامت طليقة الفيشاوي الدعوى القضائية عبر محاميها شعبان سعيد المحامي؛ لامتناعه عن سداد النفقة المجمدة والمقدرة بـ234.6 ألف جنيه ”13.3 ألف دولار.

وقال محامي طليقة الفيشاوي في تصريحات صحفية: إن الحكم الصادر واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، حيث جرى إعلام الفنان بأمر الدفع، وأثبتت التحريات قدرته على الدفع، وتم حجز الدعوى لجلسة النطق بالحكم.

وأضاف أنه ”في حالة القبض عليه سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع النفقة لابنته“.

وسبق وصرح يوسف فايز، محامي الفنان أحمد الفيشاوي، أن التطور الذي حدث في قضية النفقة أغلق ملفها تماما، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت حكما يلزم الفنان المصري بدفع مليون و50 ألف جنيه نظير مصروفات دراسية ونفقات خاصة بابنته ”لينا“.

وقال إن اتفاقا تم إبرامه مع هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي، ينص على طريقة سداد هذا المبلغ، حيث يتم سداده على 3 دفعات، وكانت الأولى وقت إبرام الاتفاق وتم سداد مبلغ 250 ألف جنيه، حيث تم إيداع المبلغ في حساب جار خاص بابنته في إنجلترا الأحد الماضي، لتفادي الحبس الذي أُلغي تماما.

وأشار المحامي المصري إلى أن بقية النفقة المجمدة وقيمتها 800 ألف جنيه سيتم سدادها خلال 6 أشهر، إذ سيتم دفع 400 ألف جنيه كل 3 أشهر، وبذلك أُسدل الستار حول قضية النفقة.

وأردف المحامي ”فايز“ أن سبب امتناع الفنان ”الفيشاوي“ عن سداد نفقة ابنته، كون طليقته قررت الهروب بالطفلة، لكنه عاد وقرر إنهاء النفقة بعد الحكم واجب النفاذ ضده، إضافة إلى أنه يرغب بالتفرغ لأعماله الفنية المقبلة.