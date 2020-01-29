جلسة مساج تقود أجنبيا في الإمارات للسجن

أقدم رجل من جنسية أوروبية في دبي في دولة الإمارات على طعن مدلك آسيوي حتى الموت، بعد أن قدم له الشاي الأخضر، ظنا منه أن الشاي تسبب في سوء صحته.

وبحسب صحيفة ”جلف نيوز“ المحلية، فإن مدلكا في صالون مساج قدم الشاي الأخضر للرجل الأوروبي بعد فراغه من تدليكه، إلا أن الأخير شعر لاحقا بالإرهاق، فعاد بسكين وطعن الضحية 10 مرات داخل الصالون، الذي يقع داخل أحد فنادق شارع الشيخ زايد.

ووقعت الجريمة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وتوفي المدلك الآسيوي وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأقر الجاني في التحقيقات بطعن الضحية، مبررا أنه أراد الانتقام.

ورغم معرفة الجاني بوجود كاميرات مراقبة في الصالون، لكنه لم يبالِ، وظل يطعن الآسيوي بقصد قتله.

وقال المتهم في التحقيقات إنه خضع لجلسة تدليك في اليوم السابق للجريمة، وبعد أن انتهت جلسته قدم له المدلك مشروبا صحيا يشتبه أنه الشاي الأخضر، لتعويضه عن العرق المسال خلال الجلسة، لكن حين وصل إلى المنزل شعر بتعب شديد، وظن أن المدلك تعمد إيذاءه بالمشروب، إذ تعرق جسده كثيرا، وشعر بانتكاسة، فقرر العودة إلى الصالون والانتقام منه.