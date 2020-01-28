إحالة أوراق 3 مصريين قتلوا مواطنا كويتيا للمفتي

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل مواطن كويتى الجنسية داخل منزله وسرقة متعلقاته في محافظة الغربية لمفتي الجمهورية.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2018 حين تم العثور على جثة شخص يدعى ”س.ف.ن“ 54 سنة كويتي الجنسية مقتولا داخل شقته بقرية الجعفرية دائرة مركز السنطة في ظروف غامضة.

وكشف التحقيقات وقتها أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين وهم أحمد عطية الناقة وأحمد ماهر أبو النور، عبداللطيف طارق عبداللطيف، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، بقصد السرقة.

وفي يوم الواقعة صعد المتهمان الأول والثاني لشقة المجني عليه، وقاما بقتله وسرقته، بينما قام المتهم الثالث بمراقبة الطريق وتم ضبط المتهمين، وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المذكور.

يذكر أن معدلات الجريمة في مصر زادت مؤخرا بسبب الخلافات الأسرية والعائلية، والسعي وراء الشهوات وتعاطي المخدرات، وتردي العامل الاقتصادي.