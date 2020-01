مصر.. فيديو ضرب فتاة بدار للأيتام يطيح بمجلس إدارتها

View this post on Instagram

فيديو متداول لضرب فتاة بشكل مبرح داخل دار أيتام بالعاشر من رمضان يثير غضبًا في مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي تقيل مجلس إدارة جمعية دار الأيتام وتعين مجلسًا جديدًا بسبب الواقعة. . #إرم_نيوز #فيديو #ضرب #اعتداء #فتاه #ايتام #مصر #جمعية #العاشر_من_رمضان #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #egypt