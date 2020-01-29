مصر.. فيديو ضرب فتاة بدار للأيتام يطيح بمجلس إدارتها

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، إقالة مجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام بالعاشر من رمضان وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتم فيه الاعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية بطريقة قاسية.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، إنه تم فتح تحقيق عاجل للوقوف علي ملابسات وقائع الفيديو، كما تم التواصل مع محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بإجراء التدخلات اللازمة والذي أفاد بأن الواقعة تعود لشهر ديسمبر ومحل تحقيق.

وأضاف محمد كمال، أن التي قامت بالاعتداء هي الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام وقد قام فور العلم بالواقعة بتحرير محضر بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح أول العاشر.

من جانبها قامت النيابة، بضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء على الفتاة، حيث يتم التحقيق معها في سراي النيابة.

وأشار إلى أنه تم إيفاد لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي للتحقيق العاجل في الواقعة بعد وصول شكاوى بتداول مقطع فيديو لواقعة التعذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين ظهور واقعة جديدة ضحية التعذيب على يد المشرفة لطفلة عمرها 6 سنوات، وبجسدها أثار تعذيب واتهمت المشرفة بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

كانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية مقطع فيديو تقوم فيه سيدة تبين بعد ذلك أنها عضو مجلس إدارة، تمسك بعصا غليظة وتنهال بالضرب على فتاة عمرها يقارب 17 عاما، وتقول ”استنى عليا هوريكى“، ويحاول عدد من السيدات اللاتى ظهرن في الفيديو منع عضو مجلس الإدارة من التعدي بالضرب على الفتاة، وجاري التحقيق من قبل النيابة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة .