تركيا تسلم إيران مغني راب بارزا محكوما عليه بالإعدام

تستعد السلطات التركية لتسليم مطرب الراب الإيراني البارز أمير حسين مقصود لو، المعروف بـ ”أمير تتلو“، إلى طهران، إذ صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة الردة في منتصف أيلول/سبتمبر 2017.

وقال المتحدث باسم قوات الشرطة الإيرانية اللواء أحمد نوريان إن ”السلطات الأمنية اعتقلت مغني الراب الشهير أمير تتلو في تركيا بعد وضعه على قوائم الشرطة الدولية الإنتربول“.

وأضاف أن ”أمير تتلو محتجز حاليا في تركيا وسيتم تسليمه إلى شرطة الإنتربول بعد العملية الإدارية لنقله إلى إيران“.

على صعيد متصل، قال موقع ”ركنا“ الإخباري، إن ”اعتقال أمير تتلو جرى عندما كان يريد مغادرة تركيا إلى العاصمة البريطانية لندن“.

وكان المغني نشر في حسابه الرسمي على إنستغرام قبل عامين، معلقا على مقطع فيديو لشيعة داخل إيران وهم يقومون بحرق بعض الطيور في إحدى المحافظات؛ بذريعة أنها ”مراسم عاشوراء التي تخلد ذكرى مقتل الإمام الحسين“، قائلا إنها ”خرافة“.

وهرب مغني الراب من إيران بعد إصدار السلطات القضائية مذكرة اعتقال بحقه في 2017، فيما قالت مصادر إن المحكمة الإيرانية استندت في حكمها بردة المغني، إلى فتوى المرجع الشيعي ناصر مكارم الشيرازي.