دبي.. السجن والإبعاد لمغربية ابتزت إعلاميا بحرينيا شهيرا بمقطع ”إباحي“

قضت محكمة الجنايات في دبي في دولة الإمارات بسجن مغربية (22 عاما)، 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء مدة العقوبة، وذلك بعد ابتزازها إعلاميا بحرينيا شهيرا (39 عاما)، بتصويره معها في أوضاع مخلة، ومطالبتها له بدفع مبلغ 1,9 مليون درهم (ما يعادل 520,500 دولار) مقابل عدم نشر المقطع.

وكانت المتهمة قد تعرّفت على الإعلامي عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها ستزور البحرين بعد أسبوعين، وأثناء زيارتها للبحرين دعت المجني عليه لقضاء وقت معها في غرفتها في إحدى الشقق الفندقية، وهو ما حدث بالفعل.

وبعد مقابلة المرأة للإعلامي، مارسا الفاحشة معا، لتبدأ لاحقا بإرسال رسائل تهديد للمجني عليه عبر تطبيق ”واتس اب“.

وهددت المرأة المغربية الإعلامي بنشر فيديو لهما وهما عاريان، في حال لم يدفع لها مبلغ 1,9 مليون درهم (ما يعادل 520,500 دولار).

وقال الإعلامي البحريني للمحكمة ”إن المدّعى عليها أرسلت له في 6 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رسالة تبلغه فيها أنها في البحرين وترغب بلقائه“.

وأضاف: ”ذهبت إلى حيث تقيم، كانت وحدها فمارسنا الفاحشة معا، وبعدها غادرت، لكن بعد 3 أيام أرسلت لي صورتي وأنا عارٍ، وزعمت أن لديها أيضا مقطع فيديو يجمعنا معا أثناء ممارسة الفاحشة“، معترفا أنها ”استغلت كونه شخصية إعلامية معروفة لتهديده“، ومؤكدا أنه رفض الخضوع لابتزازها فقرر اللجوء إلى القضاء.